Laura Pausini offre un consiglio ai genitori: dire la verità ai bambini

Tra le categorie che più stanno soffrendo questa quarantena provocata dal Coronavirus ci sono sicuramente i bambini. Non soltanto non possono vedere i propri nonni, i compagni di scuola e gli amici, ma a volte non comprendono neanche bene le motivazioni dietro queste motivazioni. A tutti i genitori che si trovano in questa situazione Laura Pausini ha voluto offrire un consiglio prezioso.

La cantante ha postato su Instagram una fotografia di sua figlia Paola, intenta a risolvere un problema, e ha quindi parlato del modo in cui la piccola sta vivendo l’isolamento: “Paola ha 7 anni e come tutti i bambini in Italia e in molti paesi del mondo, improvvisamente ha cambiato le sue abitudini scolastiche. Ora segue le lezioni da casa e fa i compiti ogni giorno con me. Mi dice sempre che le mancano la scuola, i suoi compagni e le sue maestre.”

Difficile però non parlare di quanto sta accadendo in Italia e nel resto del mondo. L’artista però sottolinea che è importante non usare scuse o pretesti, offrendo ai bambini una prova di onestà e responsabilizzandoli: “Mi chiede ogni mattina se il Corona Virus è andato via. Parlare con i nostri bambini cercando di non nascondere loro la verità ma rassicurandoli allo stesso tempo, credo sia necessario, oggi più che mai. Mentre iniziamo a preparare qualche idea per la Santa Pasqua, speriamo che la ‘libertà’ sia ogni giorno più vicina.”

Inoltre, con un sforzo di ottimismo, la cantante ha voluto iniziare a programmare il primo concerto dopo la fine della quarantena con una bella iniziativa, sempre sul social, che prevederà il coinvolgimento dei suoi fan più accaniti: “In questo periodo stare vicini è quello che mi manca di più. Ecco perché, per scegliere le prossime 3 canzoni del concerto del nostro raduno del Fan Club #PausiniBeMe, ho pensato di videochiamarvi. Nei prossimi giorni videochiamerò 3 di voi che sono iscritti a Laura4u.com e parleremo un po’ insieme, guardandoci negli occhi.

Io non vedo l’ora, ma intanto iniziate a pensare a quali canzoni volete aggiungere alla scaletta del nostro concerto del 5 settembre al PalaPau di Faenza (RA).”