Letizia Ortiz: il look per l’incontro in Francia con Brigitte Macron

Letizia Ortiz e Re Felipe si sono recati in Francia per incontrare Il Presidente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, in occasione di un importante evento. La Regina di Spagna ha rubato la scena alla First Lady francese con il suo look impeccabile. Letizia ha scelto un completo pantalone blu e un filo di perle. La Regina riesce sempre ad alternare look elegantissimi a punte di colore e di vivacità, che anticipano le mode.

Non è il primo incontro tra le due Prime Donne, ma anche questa volta gli occhi sono tutti per Letizia Ortiz. Entrambe blu notte, entrambe elegantissime, Letizia e Brigitte tengono banco con una vera e propria sfida fashion. A causa del Coronavirus la coppia reale spagnola ha già rinunciato a numerosi impegni della loro fitta agenda.

Letizia Ortiz e Re Felipe di Spagna sono però volati a Parigi per la Giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo, ricordando le vittime del terribile attentato a Madrid di 15 anni fa. Il Re e la Regina hanno incontrato il Presidente francese Emmanuel Macron e la First Lady presso il Palazzo dell’Eliseo. Felipe ha poi tenuto un discorso sull’importanza della collaborazione dei loro paesi nella lotta al terrorismo.

Letizia Ortiz in Francia ha slanciato la sua figura con un completo pantalone blu notte, composto da un blazer e un pantalone che scende dritto. Capelli raccolti, make in toni caldi e naturali, e un filo di perle, ma non perle qualunque. Infatti il prezioso gioiello appartiene alle corone europee da secoli. La collana di perle fu realizzata in Russia e nel 1878 Re Alfonso XII lo donò alla prima moglie, María de las Mercedes d’Orleans. Dopo la sua morte della donna passò alla seconda moglie, Maria Christina d’Austria. Infine è arrivata nelle mani della Contessa di Barcellona, la madre di Re Juan Carlos, poi in quelle della Regina Sofia e infine di Letizia.