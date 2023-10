Licia Colò e la dolce dedica per il diciottesimo compleanno della figlia Liala Antonino

Ha compiuto 18 anni Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: per festeggiare il lieto evento, la conduttrice di Alle falde del Kilimangiaro ha condiviso un dolce post nel quale augura alla figlia buon compleanno.

“Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero”, scrive su Instagram, a corredo di uno scatto della ragazza.

Oltre alla somiglianza fisica, le due condividono l’interesse per il mondo naturale: “Ha la mia sensibilità per la natura e gli animali ed è abbastanza determinata. In più, è allegra e solare come suo padre – aveva dichiarato Licia Colò in un’intervista, come riportato da Leggo – È un po’ anarchica e un po’ viziata, ma questo è un problema che ha la maggior parte dei genitori e la vita le insegnerà che bisogna entrare nei ranghi”.

Liala è figlia del pittore Alessandro Antonino, sposato con la conduttrice dal 2004 al 2023, anno in cui i due si sono lasciati dopo quasi vent’anni di amore. L’uomo ha più volte collaborato alla realizzazione di alcuni programmi condotti dall’ormai ex moglie, tra i quali Eden, in onda su La7. I motivi della loro rottura non sono stati svelati al pubblico, anche perché la coppia, nonostante lavorasse nella televisione, si è sempre mantenuta lontana dai riflettori per quanto riguardava la propria vita privata.