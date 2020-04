Lily Allen nuda con l’anello di fidanzamento con David Harbour (foto)

Ci sono molti modi per annunciare al mondo una bella notizia come un fidanzamento. Alcuni scelgono un comunicato stampa ufficiali, altri si fanno semplicemente vedere con l’anello al dito durante un evento pubblico e poi c’è Lily Allen che ha scelto un modo piuttosto sexy. La cantante infatti ha pubblicato su Instagram un selfie davanti allo specchio in cui è completamente nuda, fatta eccezione per un asciugamano avvolto sui capelli e il suddetto gioiello a risplendere sulla mano.

La popstar 34enne ha dunque confermato le voci della stampa rosa che la volevano seriamente impegnata con David Harbour, l’attore 45enne che ha raggiunto una notevole fama grazie al suo ruolo in Stranger Things, la serie tv di Netflix in cui interpreta lo sceriffo Jim Hopper.

Già a partire dall’anno scorso si era iniziato a parlare di un possibile preludio al matrimonio e ora sembrerebbe essere arrivata una prova schiacciante. Appena uscita dalla doccia, il seno coperto solo dai gomiti e il resto dai bordi dell’inquadratura, la voce di Smile ha chiesto ai fan di approvare il suo scatto sexy in cui mostra un fisico molto tonico.

Molto nota per i suoi look stravaganti in cui make-up fantasiosi la fanno da padroni, Lily ha scelto questa volta di mostrarsi al naturale. Un grande successo, visto che la foto ha incontrato il favore di oltre 110mila utenti del social.

La Allen si è separata all’inizio del 2018 dall’allora fidanzato Meredith Dian, confidando di essere rimasta single per la prima volta da quando aveva 15 anni. In precedenza infatti era stata sposata con Sam Cooper. Harbour ai tempi era ancora impegno con l’attrice Alison Sudol, dalla quale si sarebbe separato a breve. Non è invece ancora nota quando i due avrebbero iniziato a frequentarsi, ma a quanto pare dopo poco meno di due anni i due sarebbero pronti a fare il grande passo.