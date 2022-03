La notizia di Lino Guanciale che è diventato papà è arrivata a novembre 2021, quando è nato il suo primo figlio, Pietro. Allora la gravidanza della moglie Antonella Liuzzi era stata tenuta fuori dalla portata dei media, con l’annuncio della nascita arrivato tramite social. Questa volta, invece, i due neogenitori hanno già dichiarato apertamente di voler già allargare la famiglia, senza nessuna sorpresa.

In un’intervista al settimanale Oggi, l’attore abruzzese ha espresso la volontà sua e della moglie di portare un nuovo membro nella famiglia Guanciale. La coppia sembrerebbe essere intenzionata a adottare un bambino e Lino si è mostrato entusiasta all’idea essere un “doppio” papà; in particolare, ha affermato:

“È un desiderio mio e di mia moglie adottare un bambino di colore“.

Questa spinta di Lino Guanciale nel diventare di nuovo papà sembra essere sostenuta in realtà da una concezione più ampia dell’attore a proposito delle adozioni e della questione ius soli:

“È una vergogna che i bambini nati qui, nonostante parlino italiano e con l’accento delle città, debbano essere costretti a porsi il problema nel rapporto con i compagni di scuola che possono dirsi italiani in virtù di attestati. È distruttivo dal punto di vista psicologico. Davvero non capisco quale debba essere la differenza”.

L’attore ha concluso la sua riflessione al settimanale dicendo che bisogna fare qualcosa in questa direzione “perché centinaia di migliaia di ragazzi non debbano sentirsi orfani di cittadinanza“. I coniugi Guanciale si preparano dunque a compiere un gesto splendido e lodevole, che si spera possa unire il loro sogno di una grande famiglia con la possibilità di dare un papà e una mamma a un bambino in difficoltà.

La notizia e il pensiero di Lino Guanciale sul suo ruolo da papà e da cittadino si inseriscono comunque in un clima di cambiamento per la legislazione sulle adozioni e sullo ius soli. Dopo la sentenza della Corte costituzionale sulle Stepchild Adoption, è stata presentata al Senato una riforma per introdurre lo “ius scholae” nelle nostre leggi.