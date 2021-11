Lino Guanciale è diventato papà: l'annuncio a sorpresa

Lino Guanciale, star di alcune delle più note fiction di RaiUno, è diventato papà. A rivelare la notizia in esclusiva è stato il portale Whoopsee.it: stando a quanto riportato, l’attore e la moglie Antonella Liuzzi hanno avuto il loro primo figlio nella mattina di lunedì 15 novembre. Ancora top secret il nome, ma sembra che Antonella abbia dato alla luce un maschietto.

Guanciale si trovava a Trieste, sul set della terza stagione de La Porta Rossa, che ha lasciato di corsa per dirigersi in ospedale, dove la moglie stava per partorire. La coppia è sempre stata molto riservata riguardo alla propria vita privata. Il 18 luglio 2020 Lino e Antonella sono convolati a nozze in gran segreto, di fronte a pochissimi invitati, e fino ad allora in pochi erano a conoscenza della loro relazione. L’annuncio del matrimonio è arrivato con una foto su Instagram.

Dopo le nozze, i due sono riusciti a mantenere lontano dai riflettori anche la gravidanza. La notizia della nascita del loro primogenito è infatti arrivata a sorpresa. Anche se Guanciale non aveva mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, soprattutto dopo il lungo periodo di lockdown che avrebbe rafforzato ancora di più il suo legame con la moglie, come ha raccontato lui stesso più volte.

L’attore è un volto noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione, spesso in ruoli da protagonista, a molte delle fiction di successo di RaiUno. Ad esempio, è stato il dottor Claudio Conforti ne L’allieva, al fianco di Alessandra Mastonardi, l’avvocato Enrico Vinci in Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada o il commissario Ricciardi nell’omonima serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, nonché il commissario Leonardo Cagliostro in La Porta Rossa, di cui sono in corso le riprese per la terza stagione.