Lo chef Massimo Bottura lancia un programma di cucina via Instagram

In questo periodo in cui si è costretti a rimanere in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, ci si può sbizzarrire tra una serie di corsi online per occupare le lunghe giornate ed approfondire le proprie passioni.

Ce n’è di tutti i tipi, dalla palestra allo yoga passando per quelli che aiutano a imparare una lingua straniera e così via. Anche il famoso chef Massimo Bottura ha voluto mettere la sua arte a disposizione di chi è in quarantena lanciando un programma video a puntate dedicato ovviamente alla cucina.

Si chiama Kitchen Quarantine e va in onda ogni giorno alle 20 in diretta Instagram. L’idea è nata da Alexa, la figlia dello chef modenese appassionata di videomaking. In ogni puntata Bottura prepara dei piatti direttamente dall’interno di casa sua. Con lui è presente tutta la famiglia ovvero la moglie Lara e i figli Charlie ed Alexa ovviamente.

L’obiettivo del cuoco famoso è quello di far compagnia agli italiani da casa ed approfittarne per insegnare loro qualche trucchetto in cucina. Anche per lui non è un momento facile infatti lo scorso 10 Marzo ha dovuto chiudere temporaneamente i suoi tre locali di Modena.

Nonostante ciò Massimo non ha perso lo spirito d’iniziativa e vuole dare un input positivo a chi è costretto a casa: “Quello che vogliamo fare è condividere con il pubblico come si sta insieme chiusi in casa, facendo quello che l’emergenza ci ha tolto“.