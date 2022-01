Le audizioni di Italia’s Got Talent continuano, e i giudici sono pronti a lasciarsi stupire dai talenti nascosti in giro per il nostro Paese. Il 26 gennaio Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e la new entry Elio hanno affrontato la seconda puntata, con tanto di golden buzzer che ha spedito un concorrente direttamente in finale. Al timone, come sempre, Lodovica Comello, che ha conquistato il pubblico con la sua energia e la sua ironia, ma anche con un look estroso e inusuale.

La conduttrice è infatti salita sul palco del talent show sfoggiando un outfit che ha lasciato tutti a bocca aperta, a partire da un paio di pantaloni bianchi a vita alta, dal taglio decisamente particolare: un taglio baloon, molto largo sui fianchi e sulla gamba, che si stringe gradualmente scendendo verso la caviglia. Il tutto arricchito da due maxi tasche applicate all’altezza della coscia, che contribuiscono all’effetto baggy. Al di sopra, Comello ha scelto di abbinare una blusa a maniche corte, di un lucidissimo raso di seta rosa cipria, con il colletto a contrasto, color rosso fuoco.

Rosso ripreso anche nelle scarpe, altrettanto estrose: un paio di sandali con il tacco a spillo e il cinturino alla caviglia, dai colori sgargianti (rosso e blu elettrico). Ma a colpire di più è stato il dettaglio nella parte davanti della scarpa, con il cinturino impreziosito da tre “spuntoni” che assomigliano quasi ad una fiamma. Fiamma con cui Lodovica Comello ha acceso il palco di Italia’s Got Talent, confermandosi tra le conduttrici più talentuose e amate di Sky.