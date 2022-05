All’età di 66 anni è morto Luca Boschi, giornalista, critico e sceneggiatore, specialmente di fumetti e animazione in ambito umoristico. Tra i più importanti storici italiani, è famoso per aver lavorato anche nell’ambito disneyano, per esempio con il settimanale Topolino, edito dall’aprile 1949 per iniziativa di Arnoldo Mondadori Editore, in collaborazione con la Walt Dinsey Company.

È scomparso il 3 maggio 2022 a Pistoia, la sua città natale, dopo una lunga malattia. Dai mille interessi, Boschi è stato anche autore (e conduttore) radiofonico e di spettacoli teatrali.

Nato nel 1956, in veste di sceneggiatore, articolista, disegnatore – e talvolta anche di direttore editoriale – è apparso inoltre su alcune fra le più note riviste Anni ’80 e ’90, per testate come Métal Hurlant, Comic Art, L’Eternauta, Horror Totem, Lupo Alberto e Starcomìx.

Su Topolino ha scritto una trentina di storie, tradotte in vari paesi esteri come Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Stati Uniti e Svezia. Come si legge su Fumettologica, la maggior parte di queste sono incentrate sulla valorizzazione di personaggi quasi dimenticati. È il caso di Sgrizzo, un cugino di Paperino, utilizzato soltanto due volte dal veneziano Romano Scarpa. Che insieme a Floyd Gottfredson e Carl Barks è ritenuto uno dei maggiori autori della Disney. O di Gancio il dritto, il corvo amico di Topolino, generalmente sottoutilizzato e mal interpretato.

Durante il corso della sua carriera poliedrica ha lavorato anche in qualità di saggista e scrittore. E blogger, per Il Sole 24 Ore. Insegnante di fumetto e cinema d’animazione presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, Luca Boschi ha collaborato inoltre con i principali Festival di animazione. Dopo essere stato direttore culturale di Lucca Comics fino al 1999, ha ricoperto la stessa carica anche per il Comicon di Napoli dal 2001 al 2017.