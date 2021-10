Giuseppe Zeno è uno degli attori protagonisti della fiction Luce dei tuoi occhi, in onda il 5 ottobre 2021 su Canale 5. Insieme a lui, in questa serie tv di dodici puntate, anche Anna Valle nel ruolo di Emma, una ballerina di successo internazionale che vive a New York. L’attore invece interpreta Enrico Leoni, un professore di fisica di un liceo di Vicenza, vedovo e con una figlia adolescente.

Cresciuto tra Ercolano e Vibo Marina, è nato a Napoli l’8 maggio 1976, sotto il segno zodiacale del toro. Dopo il diploma presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro, ha studiato all’Accademia d’arte drammatica della Calabria e l’Accademia d’arte drammatica di Varsavia. Nel 2016 ha sposato l’attrice Margareth Madè con una cerimonia nell’isola di Ortigia. La coppia ha due figlie Angelica e Beatrice, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

Giuseppe Zeno ha recitato in moltissimi film serie tv, tra cui: Squadra antimafia, Il clan dei camorristi, Carabinieri, Gente di mare, Un posto al sole, Incantesimo, Mina Settembre, Storia di una famiglia per bene e nella pellicola La tenerezza di Gianni Amelio. Al lavoro cinematografico e televisivo ha sempre alternato quello teatrale. Tra i suoi ultimi lavori figurano Ghost Writer di Stefano Reali e I soliti ignoti di Vinicio Marchioni. Del suo talento e della sua vita si sa praticamente tutto, o quasi. Ecco però alcune curiosità.

È un grande tifoso del Napoli.

Ha una forte passione per il mare.

Il suo hobby il preferito è la mountain bike.

Nonostante abbia sempre sognato di fare l’attore, ha frequentato l’Istituto Tecnico Nautico perché da piccolo passava quasi tutte le estati in compagnia del padre e del nonno, entrambi pescatori.

È molto legato ai suoi genitori che vivono ancora a Vibo Marina e appena può va a trovarli.