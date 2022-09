Manuel Vallicella, muore a soli 35 anni l’ex tronista di Uomini e Donne

L’annuncio arriva nella notte: Manuel Achille Vallicella si è spento a soli 35 anni. A dare la triste e inaspettata notizia sono stati Enrico Ciriaci, amico fraterno dell’uomo, e il blogger Amedeo Venza che ha scritto “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro. Aveva solo 35 anni. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata mamma. Non ho parole. Rip”. Secondo quanto riportato dal sito Biccy, l’ex volto di Uomini e Donne si sarebbe tolto volontariamente la vita. L’indiscrezione ha scioccato i numerosi follower di Vallicella, ricordato come uno dei tronisti più belli e simpatici del dating show di Maria De Filippi.

Manuel Vallicella partecipò alla celebre trasmissione Mediaset in qualità di corteggiatore di Ludovica Valli, sorella di Beatrice Valli, anch’essa tronista del programma. Nonostante i numerosi momenti trascorsi insieme, la donna decise di non scegliere il ragazzo e Vallicella lasciò lo studio, dispiaciuto per una decisione arrivata in maniera del tutto inaspettata. Il rifiuto di cercare consolazione in altre ragazze unito al carattere timido ma al tempo stesso dolcissimo furono così apprezzate dal pubblico che Maria De Filippi gli propose il trono. Dopo poche settimane però Manuel Vallicella scelse di abbandonare la trasmissione perché “Devo fare i conti con i miei limiti personali. Qui dentro Maria ho proprio l’angoscia”.

“Troppo buono per questa vita maledetta” scrive Enrico Ciriaci sul suo profilo. Manuel Vallicella aveva realizzato il sogno di diventare tatuatore ed era riuscito ad aprire uno studio tutto suo, ma la morte della mamma, avvenuta nel 2019, lo aveva gettato in un inferno di dolore e sofferenza che non è mai riuscito a superare. In molte occasioni l’uomo aveva ricordato l’immensa forza della donna che aveva affrontato con coraggio le tappe della lunga e dolorosa malattia. In queste ore il profilo ufficiale Instagram dell’ex tronista è invaso dai messaggi di addio dei numerosi follower.