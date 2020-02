Tutti amano mangiarlo, per questo comprare una macchina per il gelato per sé, per la famiglia o come regalo è sempre una fantastica idea: la nostre redazioni ha selezionato per questo i modelli migliori sul mercato.

Avere una gelatiera a casa offre numerosi vantaggi. Prima di tutto è possibile avere sempre un gelato freschissimo da assaporare. Poi – e non è da poco – permette di scegliere gli ingredienti. Che saranno così non solo di qualità, ma anche adatti alle esigenze personali come allergie e intolleranze. Il gelato fatto in casa è salutare, senza conservanti o coloranti dannosi. Inoltre, la cucina si trasforma in un laboratorio divertentissimo in cui sperimentare inventando gusti o cercando di migliorarsi con i bambini, con il partner, con tutta la famiglia.

Vi abbiamo convinti? Ecco i piccoli elettrodomestici che non possono mancare nelle cucine degli amanti del gelato.

Macchina per gelato: le migliori 5

Sono tanti i modelli di macchine per fare il gelato, in varie fasce di prezzo e con diverse funzioni. Alcune fanno solo il gelato, altre possono preparare frozen yogurt e sorbetti. Ci sono proposte base o più professionali, anche autorefrigeranti.

È importante, naturalmente, scegliere in base alle proprie esigenze. Allo spazio in casa, a quante volte si pensa di utilizzare la macchina, se saranno anche i più piccoli a fare il gelato e, ovviamente, al budget. Pronti per iniziare? Oggi stracciatella, domani fragola, dopodomani chissà. L’unico limite è la fantasia.

Gelatiera e yogurtiera Elisa Springlane Kitchen

La gelatiera e macchina per lo yogurt 2 in 1 Elisa di Springlane ha un utilizzo intuitivo. Il display digitale LCD consente di scegliere tra 4 programmi (gelato cremoso, yogurt, raffreddamento e mescolamento), e non è necessario raffreddare il cestello prima di preparare il gelato grazie al compressore integrato potrai iniziare subito con la preparazione. Comprende bicchiere dosatore, spatola, porzionatore per gelati e ricettario.

Prezzo consigliato 259 euro. Acquista ora

H.Koenig HF250 Macchina per gelati

Prepara gelati e sorbetti artigianali in 20-40 minuti al massimo. Con schermo digitale e recipiente rimuovibile in alluminio, prepara deliziosi gelati cremosi e li mantiene a temperatura grazie alla capacità di raffreddamento integrato. Basta solo versare gli ingredienti nel recipiente e premere il tasto di avviamento, la gelatiera farà il resto.

Prezzo consigliato 149,99 euro. Acquista ora

Gelatiera Elli Springlane Kitchen

Un’altra proposta Springlane. La gelatiera Elli preparare il gelato preferito premendo semplicemente un tasto. Grazie alle dimensioni compatte (39 x 26 x 21,5 cm), sta perfettamente anche nelle cucine più piccole. Accessori: porzionatore per gelati, ricettario, misurino, spatola.

Prezzo consigliato 159 euro. Acquista ora

Aicok Macchina del gelato

Questa macchina per gelati, sorbetti e frozen yogurt prepara i composti in soli 20-30 minuti è perfetta da portare alle feste di compleanno o alle grigliate con amici. Il contenitore a doppia parete (ciotola interna) va posto in congelatore a -18 gradi centigradi o meno, almeno 12 ore prima dell’uso.

Prezzo consigliato 36,99 euro. Acquista ora

Krups Venise G VS2 41 Macchina per gelato

Un’altra gelatiera “ad accumulo”, con vaschetta da porre in congelatore prima dell’utilizzo. Per il resto, è facilissima da usare, grazie al display LCD per controllare la preparazione e allo spegnimento automatico con segnale acustico. La macchina Krups per il gelato è facile da pulire: i 2 coperchi, il mescolatore e il raschietto per il ghiaccio sono lavabili anche in lavastoviglie. Inoltre il set comprende un coperchio aggiuntivo per la conservazione del gelato e un ulteriore raschietto per ghiaccio.

Prezzo consigliato 84,99 euro. Acquista ora