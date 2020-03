Macchina pop corn: le 5 migliori (e più belle)

La macchina pop corn è un piccolo elettrodomestico che porta gusto, colore e divertimento in casa e in cucina: abbiamo selezionato le 5 migliori e anche le più belle, da acquistare subito online.

Le macchine per fare il pop corn in casa sono amatissime, neanche a dirlo, dai bambini, che non vogliono aspettare di andare al cinema o al luna park per gustare questo croccante snack. Ma anche dagli adulti, che per passare il tempo quando non possono uscire di casa di dedicano al binge watching delle serie tv preferite.

Insomma, un oggetto che non può mancare in cucina, e che grazie a design originali, colorati o minimal non va chiuso in dispensa, ma può fare bella mostra di sé su mensole e ripiani.

Macchina pop corn: le 5 migliori

Le funzioni delle macchine da pop corn in commercio, in generale, sono tutte simili e basilari. Grazie all’aria calda, infatti, permettono ai semi di mais di scoppiare, senza aggiungere grassi o olio, e uscire fuori. Il resto lo fa la struttura che indirizza e canalizza i pop corn dentro al contenitore o alla ciotola posizionata alla fine del percorso.

Tra i design più amati ci sono quelli retro, ispirati ai carretti dei pop corn con rotelle e tettuccio a righe o alle macchine con vetro anni Cinquanta. Non mancano le proposte dalle linee semplici, eleganti e adatte a tutti gli stili di arredo. I prezzi contenuti rendono la macchina pop corn irresistibile!

Vediamo, insieme, le idee più belle.

La nostra scelta Gadgy Popcorn Machine Macchina Pop Corn Compatta Retro Pop corn con stile Una macchina per pop corn con irresistibile stile retro, perfetta per feste e per far divertire i piccoli 34 € su Amazon Pro Design retro

Ideale per le feste

Facile da pulire Contro Leggermente rumorosa

Impossibile non apprezzare a prima vista la caratteristica che ci fa amare la Gadgy Popcorn Machine: il suo aspetto ironico e vintage. Appare, infatti, come un carretto dei pop corn, di quelli che si trovavano un tempo fuori dal cinema o nei luna park. Facile da usare, è un divertimento per tutta la famiglia.

Il più economico Ariete Popcorn Popper Party Time 50s style! Gli anni Cinquanta rivivono in cucina con questo apparecchio in grado di creare una atmosfera divertente, ideale per un pop corn party 29 € su Amazon 45 € risparmi 16 € Pro Utilizzo intuitivo

Occupa poco spazio

Design vintage Contro Alcuni chicchi vengono espulsi troppo presto

La macchina Ariete Popcorn Popper Party Time offre la garanzia di un grande brand. Basta accendere la Popcorn Maker e, appena sarà calda, versare il mais per ottenere in pochi istanti una cascata di pop corn croccanti e profumati.

Di design MVPOWER Macchina Pop Corn con ciotola Super accessoriata Facilissima da pulire e da riporre, ha un coperchio funzionale che si trasforma in ciotola e un misurino per sale o zucchero 39 € su Amazon 48 € risparmi 9 € Pro Design contemporaneo

Molto solida

Il coperchio diventa una ciotola Contro Rumorosa

Bisogna attendere il raffreddamento per riutilizzare

Ha un design ultra contemporaneo e adatto a una cucina dallo stile moderno la MVPOWER Macchina Pop Corn con ciotola. La sua forma accattivante riserva una sorpresa: il coperchio si trasforma in una pratica ciotola. Il kit è davvero completo con misurino per i semini, lo zucchero o il sale.

Easy Aicook Macchina per Pop Corn Per spazi ridotti Una macchina per pop corn che si scalda velocemente e risulta facilissima da utilizzare. Da apprezzare il design classico e lineare 31 € su Amazon 32 € risparmi 1 € Pro Linee moderne e essenziali

Leggero

Facile da usare Contro Non si spegne da solo a fine utilizzo

Leggermente rumoroso

Chi ama la semplicità, il design lineare e funzionale, e ha spazi ridotti in cucina, può puntare su Aicook Macchina per Pop Corn. Un apparecchio da cui fuoriescono facilmente tutti i pop corn: riesce a scoppiare, infatti, il 98% dei semi!

Come al cinema Macchina per Popcorn Stile Retro Jago Pop corn a vista Una proposta in stile retro che unisce il contenitore in acciaio inossidabile al vetro per tenere sotto controllo la cottura 65 € su Amazon Pro Contenitore in acciaio inossidabile

Pulizia facile

Grande capienza Contro Poche recensioni

Una macchina per pop corn che, grazie al contenitore in acciaio inossidabile con sistema di riscaldamento integrato e al mescolatore, offre una prestazione professionale. Il coperchio della Macchina per Popcorn Stile Retro Jago è removibile per permette una pulizia facile e accurata.