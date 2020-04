Macchina sottovuoto: come usarla e 5 modelli

La macchina sottovuoto è un piccolo elettrodomestico professionale e tecnologico, fondamentale per conservare i cibi a lungo e in maniera salutare: ecco come usarla e i migliori modelli in commercio.

Questo apparecchio, utilizzato da tempo nella grande distribuzione e nella ristorazione, si sta facendo strada anche nelle cucina familiari, perché permette di risparmiare e di valorizzare una spesa a km 0.

Con la macchina sottovuoto, infatti, è possibile acquistare il cibo preferito, magari di stagione, in quantità e conservarlo a lungo senza sprechi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come usare la macchina sottovuoto

La macchina sottovuoto ha un funzionamento molto semplice: si tratta di una pompa che aspira l’aria da un sacchetto o da un contenitore, creando il sottovuoto.

L’atmosfera sottovuoto prolunga di molto la durata dei cibi, sia crudi che cotti, tagliando l’ossigeno che è il principale “alimento” dei batteri e delle reazioni da essi scatenate.

Le macchine sottovuoto hanno caratteristiche diverse, per questo è fondamentale attenersi strettamente alle istruzioni contenute nella confezione. Anche la scelta dei sacchetti (usa e getta) va fatta in base ai consigli del produttore del macchinario.

Una volta sottovuoto, gli alimenti conservano a lungo colori, profumi, consistenza e proprietà nutritive. In particolare la durata media è:

carne fresca fino a 5 giorni;

pesce fresco fino a 5 giorni;

formaggi e salumi fino a 6 mesi;

prodotti secchi fino a 3 mesi;

frutta e verdura fresca fino a 7 giorni;

verdura cotta fino a 5 giorni;

alimenti cucinati (stufati, lasagne, brodo, ragù) fino a 2 settimane;

alimenti congelati fino a 1 anno.

Macchine sottovuoto: i modelli migliori

I migliori modelli di macchine sottovuoto aspirano quasi completamente l’aria da sacchetti e contenitori e sigillano completamente il cibo.

Ne esistono di vari prezzi, con funzioni diverse e una professionalità più o meno spiccata. Abbiamo scelto una forbice che va dai 200 ai 35 euro e sconsigliamo di scendere sotto questa cifra. A farne le spese potrebbero essere la qualità dei materiali e la durata dell’apparecchio.

Il più economico Macchina Sottovuoto per Alimenti Professionale LOFTER Completamente automatico Un macchina easy, facile da usare e perfetta per conservare cibi freschi o secchi 34 € su Amazon Pro Grande compatibilità con i sacchetti

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Dimensioni ridotte Contro Molto leggero

Un apparecchio con due modalità da usare, il tasto SEAL, che chiude ermeticamente, e il tasto VAC SEAL, che aspira l’aria (sottovuoto) e poi chiude ermeticamente. Può essere utilizzata con i sacchetti, con cui ha grande compatibilità, o con il tubo per i contenitori di conservazione sottovuoto, le bottiglie di vino o altre scatole.

La nostra scelta Laica Macchina Sottovuoto per Alimenti Prestazioni professionali Una proposta dalle prestazioni elevate, professionali, adatta a sacchetti e a rotoli 197 € su Amazon 199 € risparmi 2 € Pro Aspirazione rapida

Funzione "pulse"

Doppia saldatura Contro Nessuno

La macchina per sottovuoto VT3120 nata dall’esperienza LAICA è completamente automatica e grazie alle sue caratteristiche tecnologiche avanzate permette di ottenere prestazioni professionali anche a casa. Il kit comprende anche un rotolo sottovuoto, un tubetto per barattoli e una taglierina.

Super automatica Macchina Sottovuoto per Alimenti Automatica ABOX Touchscreen Con la funzione secco o umido, si chiude con un tocco ed è altamente tecnologica 69 € su Amazon Pro Display a LED

Apertura automatica

Protezione dal surriscaldamento Contro Nessuno

Un apparecchio dal design contemporaneo e dalle funzioni altamente tecnologiche. Questa macchina per il sottovuoto ha tasti touchscreen, si chiude e si apre automaticamente, dispone di dissipazione veloce del calore e protezione automatica da eccesso di riscaldamento.

Di design FoodSaver Macchina per Sottovuoto Alimenti Sigillatura automatica Pratici il design compatto e sistema flip up, che consente la conservazione della macchina in verticale, con un solo gesto 199 € su Amazon Pro Adatta a piccoli spazi

Facile da usare

Freschezza fino a 5 volte di più Contro Nessuno

Un prodotto al top di gamma, per design e tecnologia. Dotata di vano porta rotolo che permette di avere il rotolo sempre a portata di mano, per poter creare sacchetti di tutte le dimensioni, in base alle necessità. Funzione umido secco e spia di avanzamento.

5 anni di garanzia MACOM Forever Fresh Macchina Sottovuoto Super compatta Una macchina sottovuoto automatica compatta con pannello dai comandi Soft Touch 51 € su Amazon 69 € risparmi 18 € Pro Comandi Soft Touch

Sistema Control Soft

Vano portacavo Contro Nessuno

Un apparecchio che grazie alla funzione “Impulsi”, che permette di controllare l’aspirazione dell’aria, e al sistema control stop, che consente di interrompere l’aspirazione in qualsiasi momento, permette di confezionare ogni tipo di alimento, anche il più friabile.