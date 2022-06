Ci risiamo, il cantante 50 Cent non è riuscito a trattenersi e ha di nuovo commentato, o meglio criticato, alcuni scatti postati su Instagram da Madonna. La regina del pop ha pubblicato una nuova fotografia sul suo profilo e tra i primi commenti c’è proprio quello del rapper di In Da Club.

“Spero che non abbia fatto scattare questa foto ai suoi figli. Ahahahaha a 63 anni qualcuno le dica di rilassarsi per favore”.

Ma non è finita qui. 50 Cent ha anche ripreso lo scatto di Madonna e lo ha ripubblicato sul suo profilo Instagram. E oltre a ripetere lo stesso commento nella caption, ha anche aggiunto al post alcune foto di alieni, un evidente paragone con la cantante.

Ma non è certo la prima volta che il rapper prova a criticare Miss Ciccone. A dicembre 2021 lei aveva postato delle foto molto sensuali, poi rimosse da Instagram per questioni di policy. In quella occasione 50 Cent aveva di nuovo ripreso uno di quegli scatti scrivendo:

“Queste sono le cose più divertenti che vedrete oggi. Mio Dio che cosa pazzesca. Questa qui è Madonna sotto ad un letto che prova a fare Like a Virgin a 63 anni”.

Ma Madonna non è rimasta certo in silenzio e aveva tuonato contro il collega così:

“Ecco 50 Cent che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera riguardi l’attirare l’attenzione cercando di insultare gli altri: la scelta meno elevata che potessi fare come artista o adulto. Sei solo geloso di non essere bello come me o di non poterti divertire così tanto quando avrai la mia età”.

Le scuse di 50 Cent erano arrivate in men che non si dica: “Non avevo intenzione di ferirti e urtare i tuoi sentimenti, mi dispiace davvero. Non ne traggo beneficio, in ogni caso. Ho detto quello che pensavo quando ho visto la foto. Spero che accetterai le mie scuse”. Ma a quanto pare a distanza di sei mesi ci risiamo.