Il mondo della musica non è rimasto in silenzio dopo la tragedia che ha colpito gli Stati Uniti il 25 maggio 2022. Madonna è tra le celebrities che hanno denunciato l’episodio di Uvalde, in Texas, l’ennesimo mass shooting a sconvolgere l’America e il mondo intero. Salvador Ramos (18 anni) è infatti entrato armato in una scuola elementare e ha aperto il fuoco, uccidendo 19 bambini e due insegnanti. La loro morte ha segnato la più grande sparatoria scolastica in Texas per il numero di vittime e la terza più mortale nella storia del Paese.

La popstar ha pubblicamente espresso la sua rabbia su Instagram. Non solo per l’accaduto, ma anche per come la legge federale permetta incidenti del genere, facilitando il lavoro della National Rifle Association (N.R.A), l’organizzazione che agisce in favore dei detentori di armi da fuoco negli Stati Uniti.

Madonna ha condiviso sul suo profilo un video in cui piange, mentre appaiono le foto delle 19 vittime. Un lungo messaggio accompagna le tragiche immagini. “Ho figlie alle elementari e se un giorno non dovessero tornare a casa da scuola non credo che potrei sopravvivere“, ha scritto la star, che nel 2017 aveva adotatto due bambine di nove anni.

Nel post, inoltre, la cantante si interroga su come negli Stati Uniti sia possibile che un 18enne abbia potuto acquistare due fucili senza alcun controllo. Per poi implorare una riforma della legge sulle armi e il controllo di chi le possiede al più presto.