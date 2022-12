Ormai da qualche tempo Madonna non riesce a fare a meno di provocare con scatti e outfit che lasciano decisamente poco all’immaginazione, incurante delle critiche che questo suo modo di agire possa generare. Il suo ultimo gesto audace risale alla giornata di Natale del 2022, in cui si è mostrata su Instagram con un look adatto per l’occasione, almeno per la prima parte del video che lei ha voluto realizzare.

La popstar, attorniata dai suoi ultimi quattro figli, David, Mercy, Stelle ed Esther, si è vestita da Babbo Natale, mostrando anche un albero addobbato sullo sfondo, ma ben presto si è letteralmente trasformata, come è solita fare nell’ultimo periodo. A quel punto, infatti, la cantante ha mantenuto i suoi capelli color carota legati in due trecce in tipico stile Mercoledì Addams, per poi completare l’acconciatura con il classico cappello di Babbo Natale, il modello di velluto rosso ma decorato con dei dettagli in pelliccia total white

Impossibile però non notare i gioielli decisamente scintillanti che lei indossava con tanto di diamanti, comprendenti grandi orecchini a cerchio e una serie di maxi collane.

Nell’arco di pochi secondi Madonna si è letteralmente spogliata, togliendosi la maxi felpa con la zip con tanto di pelo bianco al fondo, per restare solo in reggiseno. Anche per quanto riguarda l’intimo niente è stato lasciato al caso: Louise Veronica Ciccone, questo il suo nome all’anagrafe, ha scelto un modello di pizzo grigio scuro che ha messo in risalto il décolleté.

Come era facile immaginare, i commenti a corredo del post da parte dei follower non sono mancati, non tutti di tipo positivo. Alcuni, infatti, non sembrano apprezzare il cambiamento che lei sta mettendo in atto negli ultimi mesi, che l’ha resa praticamente irriconoscibile rispetto al passato, al punto tale da farla sembrare come se abbia 20 o 30 anni in meno. Si femrerà qui o ne vedremo ancora delle belle? Non resta che attendere per avere la risposta.