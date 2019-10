Maglione oversize: come abbinarlo

Un maglione oversize è quanto di più desiderabile esista quando le temperature iniziano a scendere: caldo, avvolgente, comodissimo, è il capo invernale con cui creare outfit pieni di glamour.

La moda Autunno-Inverno 2019/2020 non lesina in proposte di lana super chic, cardigan extralarge, modelli in cachemire, golf a collo alto o versatili gilet.

Gli abbinamenti migliori? Quelli che rendono conto dei trend di stagione senza perdere d’occhio cosa sta bene o meno alla propria silhouette. Ecco i tip della redazione.

La gonna di pelle abbinata al maglione oversize

È in versione oversize il gilet di Stefanel in color crema a collo alto con spacchetti sul fondo realizzato in cotone lavorato a coste. È perfetto con un must di stagione: la gonna a matita a vita alta in pelle. Fiorucci la propone longuette in materiale vinilico rosso fuoco, con spacco centrale. Ai piedi un altro trend dell’Autunno 2019, la stampa tartan con cui Pollini riveste le sue pumps con plateau e tacco largo alto.

Il maglione oversize con i leggins

È di Zara la maglia jacquard ampia con collo rotondo e maniche lunghe e dettaglio di ricami combinati a contrasto. Si può indossare con i leggins di Mango leggermente elasticizzati e i tronchetti di Pura Lopez in plastica con punta a mandorla e tacco largo di 10 cm.

Come abbinare il poncho oversize

Per l’autunno ’19, Stella McCartney propone un poncho extralarge in lana jacquard e intrecciato in una serie di motivi che includono paisley. Abbinamento ideale con i pantaloni di H&M alla caviglia in twill elasticizzati con piega stirata e i mocassini di Marni con stampa pitone di colore verde con punta quadrata e tacco largo piatto.

L’outfit con il cardigan oversize

Super oversize il cardigan MM6 Maison Margiela in misto lana beige con pannello giallo a contrasto che crea un look a strati. È il capo indicato per un outfit comodo e originale con i pantaloni skinny neri di Max Mara in cady elasticizzato e le sneakers di colore bianco in pelle di Gucci.

Il maglione oversize con la gonna midi

Il maglione di Acne Studios è in lana mélange di magenta e fili rossi e ha spacchi laterali profondi, spalle scese e ampio collo alto. La gonna da abbinare è un modello midi plissettato come quello di A.W.A.K.E. Mode realizzato con fasce di crepe in un bel rosa acceso. Le scarpe? Gli stivali di Prada appena sotto il ginocchio in pelle liscia con punta quadrata, tacco grosso e suola in gomma con tacchetti.