Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: dimenticata Lulù Selassiè

La storia d’amore nata tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ha tenuto banco per tutta la durata del Grande Fratello Vip 6, anche nel periodo in cui il nuotatore aveva abbandonato la Casa perché restare all’interno era problematico per le sue condizioni. I due, infatti, non mancavano di farsi dichiarazioni e sembravano essere intenzionati a costruire un futuro solido insieme.

Questo, però, non è avvenuto. Le strade dei due ragazzi si sono divise, nonostante la Princess non avesse nascosto di essere ancora innamorata di lui. E ora lo sportivo sembra avere davvero voltato pagina.

Bortuzzo ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto in cui bacia una ragazza mora, condiviso poi anche dalla diretta interessata, che ha così svelato la sua identità. Si tratta di Angelica Benevieri, una tiktoker 20enne di Roma. dove lavora come influencer.

La fotografia è stata poi accompagnata da una colonna sonora che lascia intendere la natura del sentimento nato tra loro. Si tratta della canzone Vieni nel mio cuore di Ultimo. I più attenti non possono non notare una particolare coincidenza: Manuel Bortuzzo aveva scelto un brano del cantautore romano anche come accompagnamento alla love story con la principessa di origine etiope.

Pur essendo ancora giovanissima, Angelica vanta anche una breve esperienza in Tv. La ragazza è comparsa nel programma Rai condotto da Cesare Bocci Imperfetti sconosciuti, oltre ad avere avuto un piccolo ruolo come attrice nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri.

Al momento Lulù ha preferito non commentare il nuovo rapporto sentimentale del suo ex ed è concentratissima sul lavoro. Selassiè è pronta a debuttare come cantante e si appresta a pubblicare un libro. A questo si aggiungerà la partenza di una rubrica tramite il suo profilo social dedicata alla lettura, sua grande passione.