Manuela Arcuri ha coronato il suo sogno d’amore con Giovanni Di Gianfrancesco, 44enne imprenditore edile originario di Monterotondo a cui è legata dal 2010. Dalla loro unione è nato Mattia, venuto alla luce nel 2014.

La coppia ha scelto un luogo davvero particolare per le nozze, il Castello Odescalchi sul Lago di Bracciano, lo stesso che era stato scelto nel 1998 da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (oltre a Tom Cruise e Katie Holmes). Il primo a pubblicare le foto sui social dell’evento è stato Emanuele Puzzilli, dentista dei vip che era tra gli invitati.

In un primo tempo la protagonista de L’Onore e il rispetto aveva pensato di pronunciare il sì a Sabaudia o nella sua città, Latina, ma dopo avere visto da vicino questa location ha cambiato idea.

A curare gli intermezzi musicali è stata Annalisa Minetti.

“Ho invitato gli amici, le persone che ci vogliono bene, quelle che ho incontrato nella mia carriera. I testimoni saranno Alberto Tarallo, che è il mio padre lavorativo e gli sono riconoscente, e Giovanni Malagò, il presidente del Coni, siamo tanto amici“, aveva detto Manuela Arcuri qualche giorno prima del matrimonio, celebrato il 22 luglio 2022. Tra i presenti c’erano anche Vittorio Sgarbi, Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista Gianluca De Matteis.

Non è escluso che ora i due neo coniugi possano decidere di allargare ulteriormente la famiglia, come aveva confessato qualche mese fa l’artista a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo: “Oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio, che siamo forti, lo farei un altro figlio, ci stiamo anche provando, Stavamo anche valutando l’ipotesi dell’adozione: la trovo bellissima”. I due, in realtà, si erano già sposati a Las Vegas, nel 2013, un anno prima dell’arrivo del loro bambino.