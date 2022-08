Maria Monsè racconta il suo dramma: "Ho avuto due aborti"

In occasione delle sue presenze in Tv, in modo particolare nei programmi condotti da Barbara D’Urso, Maria Monsè è sempre apparsa sorridente e non ha avuto remore nel mostrare alcuni dettagli meno noti della sua famiglia, composta dalla figlia Perla, che oggi ha 16 anni, e dal marito Salvatore Paravia.

Solo oggi, però, lei ha deciso di parlare di una duplice esperienza che ha vissuto in passato e che ancora adesso non riesce a dimenticare. Per due volte, infatti, lei era rimasta incinta ma non è riuscita a portare a termine la gravidanza.

Il primo episodio risale a tre anni dopo la nascita della sua bambina, a cui lei desiderava tanto dare un fratellino o una sorellina. Ben presto, però, si è resa conto che qualcosa non andava ed è stato così necessario andare in ospedale per accertamenti: “Un giorno, però, ho iniziato a sentire dolori alla pancia, così sono corsa a fare un’ecografia – ha raccontato in un’intervista a Ok, Salute e Benessere -. Era solo la terza settimana, il medico mi disse che non c’erano più i battiti e io rimasi scioccata. La mia favola era improvvisamente crollata. Tornai a Roma per abortire e fu un dramma. Uno strazio. Presi dei calmanti. L’operazione andò bene, nonostante il mio stato d’animo e le mie preoccupazioni”.

La showgirl desiderava davvero che Perla non restasse figlia unica e così, non appena le sue condizioni glielo hanno permesso, è riuscita a restare nuovamente incinta. Anche in questo caso la realtà è stata decisamente amara per lei: “Ero disperata. Dopo il secondo raschiamento ho convissuto per mesi con il pensiero che i dottori avessero sbagliato e che mio figlio, invece, era vivo e lo avevo perso volontariamente. Ma ero io che vivevo di false speranze”.

L’idea di poter subire l’ennesima delusione la faceva però stare troppo male e così le si è alla fine rassegnata: “Per un po’ di tempo ho cercato di capire il motivo di questi aborti… poi a un certo punto ho detto ‘basta’. Avevo sofferto troppo” – ha concluso il suo racconto.