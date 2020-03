Mariah Carey spegne 12 candeline invece di 50 per il suo compleanno

Mariah Carey ha deciso di spegnere solo 12 candeline, invece di 50, per il suo compleanno. La diva del soul, che fino a pochi giorni fa ha sempre nascosto la sua età, festeggia insieme ai figli, i gemelli Moroccan e Monroe, di quasi nove anni. Mariah ringrazia tutti, colleghi, fan e amici per gli auguri, seppur virtuali a causa del Coronavirus.

“Eternamente 12” è l’hashtag utilizzato dalla cantante per ringraziare, in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Persino le candele sulla sua torta al cioccolato, pare rigorosamente fatta in casa, riportano il numero 12 invece del 50. Mariah Carey si sente giovanissima, anche per il suo compleanno più importante.

Non è certo la prima volta che l’artista gioca sulla propria età. Infatti, per anni, anzi fino a pochi giorni fa, non si conosceva con certezza l’anno di nascita di Mariah. Per Alcuni 1969, come Celine Dion e Jennifer Lopez, per altri 1970, o persino 1971. Ora però la Regina delle classifiche si arrende, festeggia i suoi 50 anni, non rinunciando però all’ironia.

Tanti gli auguri dei colleghi e delle colleghe per questa ricorrenza. Tra tutti spiccano quelli di Britney Spears. La popstar, condividendo una foto recente insieme, ringrazia Mariah Carey per essere stata la sua icona, la sua ispirazione, e colei che le ha fatto nascere la passione per il canto. La vera sorpresa? Il “mi piace” al post di Jennifer Lopez, tanto odiata da Mariah, che da sempre in maniera dispregiativa dice di non conoscere JLo.

Ma intanto la Carey, già virale con il suo video istruzioni su come lavarsi le mani in tempo di Covid-19, festeggia felicemente solo con i suoi figli, evitando di dare troppo risalto al numero 50.