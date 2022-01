Un inverno 2022 sportivo e cool con la tuta di Martina Colombari

È con un salto che Martina Colombari si lancia a capofitto nel 2022, come dimostra uno dei suoi ultimi post su Instagram. Un inizio di anno decisamente ottimista ed energico per lei, che dopo le feste è tornata nella sua Milano con tutta la famiglia. E lo ha fatto con un look sportivo e fashion allo stesso tempo: una tuta di un blu acceso, che spezza la monotonia e il grigio dell’inverno.

L’ex Miss Italia ha infatti sfoggiato un outfit carico di energia e positività, data dal colore vivace e pop del suo set composto da felpa e pantaloni. Un colore che è tra le tendenze del 2022, e che Martina Colombari declina in una felpa oversize con cappuccio e pantaloni jogger con elastico alle caviglie: una combo perfetta sia per un workout all’aperto, anche nelle giornate più fredde, che per un momento di relax, quando la comodità viene pima di tutto.

La showgirl ha poi abbinato la tuta ad un cappellino di lana a coste e una sciarpa dello stesso colore, a completare il total look blu elettrico. Unici dettagli che spezzano l’outfit monocromatico sono i calzini di spugna bianchi, che si abbinano perfettamente allo stile sportivo della tuta, e le scarpe da ginnastica. Non un paio qualsiasi, ma le iconiche Nike Air Jordan, bianche con il logo nero.

Insomma, quello di Martina Colombari è un look da cui tutti possiamo prendere ispirazione per dare un tocco di vivacità e coolness al nostro inverno. Dimentichiamoci dei capi neri o grigi, e diamo spazio ai colori.