Matrimonio a settembre: cosa indossare

Imparare da celebrities e teste coronate cosa indossare per un matrimonio a settembre? Uno sguardo alle cerimonie degli ultimi tempi a cui hanno partecipato Kate Middleton e Charlotte di Monaco, Meghan Markle e Letizia Ortiz (ma anche la sempre perfetta Victoria Beckham) può essere di grande ispirazione per non sbagliare se si è invitati a nozze. Scopriamo quindi come vestirsi per un matrimonio a settembre.

Complice l’abbronzatura, che ancora non è andata via del tutto e regala un aspetto sano e luminoso, in questo mese con abiti, trucco smalto giusti si possono realizzare degli outfit davvero belli, sia se si faccia da testimone che si sia una semplice ospite.

Scegliendo quindi tra proposte di abiti da cerimonia corti e lunghi, da abbinare con scarpe e borse ad hoc, ecco 5 consigli rubati dalla cronaca rosa per decidere cosa indossare se si deve partecipare a un matrimonio a settembre.

1. A tutto colore

Lunghezza midi, poco sopra al ginocchio – perfetta per una cerimonia religiosa – e tinta unita come Kate Middleton al matrimonio della Principessa Eugenia. Per lei immancabile fascintor in testa (nello stesso fucsia dell’abito), décolleté borgogna e clutch in velluto sempre borgogna. L’abito della Duchessa era firmato Alexander McQueen.

2. Matrimonio a settembre all’insegna del classico

Blu navy e non si sbaglia mai: da copiare con facilità lo stile di Victoria Beckham al matrimonio di Meghan Markle e il Principe Harry. Tubino scuro alle caviglie con maniche lunghe (il modello di Posh Spice arriva dalla sua collezione). Il tocco di classe? Le décolleté a punta color arancione a regalare un accento pop all’outfit super classico.

3. Boho Chic

Deliziosa Charlotte Casiraghi alle nozze di suo fratello Pierre e Beatrice Borromeo sul Lago Maggiore. Per il party in giardino ha scelto un maxidress di Gucci in stampa floreale con sandali color cuoio e una handbag di seta a riprendere il verde oliva nel vestito.

4. Bon ton con brio

In caso di un matrimonio formale, l’outfit da copiare è quello di Letizia Ortiz. La allora Principessa di Spagna per il matrimonio di Guglielmo di Lussemburgo e Stéphanie de Lannoy nel 2012 ha scelto un abito midi color grigio perla a cui ha abbinato uno spolverino di color avorio con applicazioni floreali e perle argentate, ideale in caso di cerimonia di sera quando si abbassano le temperature. Ai piedi décolleté avorio.

5. Effortless Chic per un matrimonio a settembre

Eleganti senza sforzo con un abito low cost? Si può, proprio come Meghan Markle al matrimonio di Charlie Van Straubenzee, il miglior amici del Principe Harry. Per quell’occasione la Duchessa di Sussex aveva un modello multicolor di Club Monaco, con gonna a pieghe. A personalizzare l’outfit, la cinta sottile e clutch e slingback blu scure. Per nozze di giorno, immancabili gli occhiali da sole.