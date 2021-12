Ci siamo, la rosa dei 25 cantanti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2022 è completa. Con i tre finalisti che hanno vinto la finale della kermesse dedicata ai giovani talenti, in onda su RaiUno il 15 dicembre, il cast dei big si chiude. Tra questi c’è il 19enne Matteo Romano, terzo classificato a Sanremo Giovani 2021.

Primo di tre gemelli, vive a Cuneo e frequenta l’ultimo anno del liceo classico. Da bambino ha iniziato a studiare le percussioni e la chitarra, per poi capire quasi subito che la sua vera vocazione è il canto e inizia a studiarlo nel 2015, insieme al pianoforte presso la Scuola Palcoscenico, dove tuttora si applica per perfezionarsi.

Nel 2018 e 2019 Matteo Romano partecipa nella sua città al concorso Next Talent e vince in entrambe le occasioni il premio come miglior interprete. Il suo primo singolo, pubblicato sulle piattaforme digitali, si intitola Concedimi. A marzo 2021 arriva il secondo brano, Casa di Specchi. Il giovane cantante spopola anche su TiTok dove ha pubblicato un video da 3 milioni di visualizzazioni, 2,8 milioni di like e 16 milioni di view totali su YouTube.

Il suo primo singolo è approdato anche su Spotify raggiungendo i 22 milioni di ascolti, e ha così ottenuto un disco di platino. Successo raddoppiato con Casa di Specchi. La canzone con cui ha vinto il terzo posto a Sanremo Giovani si intitola Testa e croce, e grazie a questa si è guadagnato il suo ingresso al Festival del 2022, entrando di diritto nella rosa dei big in gara in cui canterà il brano Virale.

Ecco il testo di Testa o croce

Tutto ciò che ho da dire ho detto

Tutto ciò che davvero ho fatto

Guardo sempre il muro distratto

E non penso che

Tu sarai nel locale fatto

Gli occhi persi in quelli di un altro

Ma lo sguardo ancora un po perso

A pensare a me

E mi ricordo le tue dita mentre sfogliano le pagine di un libro

Che non so neanche dove ho messo

E ti ricordi quella volta insieme in macchina

La mia canzone preferita forse sai ancora qual è

Fingo, non ci penso

Se mi chiedi mento

Ti guardo mentre ridi anche se non conviene

In fondo non è guerra, è una rivoluzione

Fisso un punto fermo

Se mi tocchi ho solo paura di perder la presa e di cedere

Di sentirmi dire di nuovo

Che siamo testa e croce allo stesso modo

E alla fine è vero hai ragione

Tutto ciò che ho da dire ho detto

Tutto ciò che davvero ho fatto

E se ripenso a quella volta ti parlavo

Ma che strano, eri distratto

Se me lo chiedi non vengo più a bere

Anche se vado via vuoi rimanere

Ormai, lo sai, non c’è più nessun film da vedere

Niente che ci lega insieme

Fingo, non ci penso

Se mi chiedi mento

Ti guardo mentre ridi anche se non conviene

In fondo non è guerra, è una rivoluzione

Fisso un punto fermo

Se mi tocchi ho solo paura di perder la presa e di cedere

Di sentirmi dire di nuovo

Che siamo testa e croce allo stesso modo

E alla fine è vero hai ragione

Alla fine è meglio

Forse hai ragione tu

Un po’ mi manchi ma lo metto dentro, un peso in meno

Abbiamo dato il meglio

Il peggio un po’ di più

Stanotte dormirò lo stesso anche se hai ragione tu