Meghan Markle ha scioccato la Regina Elisabetta II con il suo vestito da sposa bianco Givenchy, infrangendo ancora una volta l’etichetta di corte. L’uragano Meghan, come è stata soprannominata la moglie del Principe Harry dai quotidiani inglesi in questi giorni, a sei mesi dal suo ingresso ufficiale nella famiglia reale ha portato tante novità, alcune approvate dalla Regina, altre un po’ meno.

Per il protocollo, infatti, una donna divorziata come Meghan Markle non dovrebbe indossare in seconde nozze un abito bianco, ma puntare su tonalità pastello, come fatto anche da Camilla Duchessa di Cornovaglia per le sue nozze con il Principe Carlo.

Secondo quanto riportato da Express Elisabetta II era molto dubbiosa sulla decisione della futura Duchessa di Sussex di indossare un abito bianco, e per di più con il velo, entrambi simboli della purezza della sposa, per il suo matrimonio con il Principe Harry.

Come riportato nelle scorse settimane dal The Sun, la Regina si era già opposta alla richiesta di Meghan Markle di indossare una tiara di smeraldi, pietre preferite di Meg, con la ormai nota frase “Meghan porterà la tiara che le darò io!”. Alla fine, Meghan lo scorso 19 maggio ha indossato il diadema della Regina Mary, con diamanti e fascia di platino, consigliato da Sua Maestà, ma sull’abito l’ha “spuntata”.

Il vestito, esposto a ottobre scorso nella mostra A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex, è firmato da Claire Waight Keller, direttrice creativa della maison Givenchy dall’inizio di quest’anno. Minimalista, l’abito è il risultato di sei complesse cuciture, il punto focale è la scollatura a barca aperta con motivo grafico che incornicia le spalle e sottolinea la vita. Il velo, in tulle di seta, che la Regina Elisabetta II non voleva assolutamente far portare a Meghan, è in realtà un omaggio, con ricami ispirati a ognuno dei 53 paese del Commonwealth.

Il tempo sembra aver cancellato in fretta qualunque dissapore, se davvero c’è stato, tra la Regina e Meghan Markle, dato che la madre della duchessa Doria Ragland è stata invitata ufficialmente a passare il Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham.