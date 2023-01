Il 2022 ha portato un nuovo amore a Mercedesz Henger, che ha approfittato di questo periodo di festa per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a lui. La locatin scelta dalla coppia è Sharm-el-Sheik, dove le temperature sono tipicamente estive e hanno quindi la possibilità di prendere un po’ di sole, oltre che di abbronzarsi.

La figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi sembra essere davvero sicura dei sentimenti che prova, per questo non ha esitato a presentare ai suoi follower sui social il ragazza che le ha “rubato il cuore”. Lui si chiama Nico D’Amore, giovane che non fa parte del mondo dello spettaclo a cui invece da tempo appartiene Mercedesz Henger: da quanto trapela, sembra che lui si occupi di oggettistica in pelle sostenibile per un’azienda che realizza cover per smartphone di grande prestigio.

Non si sa con precisione quando e come si siano conosciuti, ma la ragazza, reduce da una storia tormentata con l’ex tronista di Uomini e donne Lucas Peracchi, sembra avere ritrovato quella serenità che le era mancato per troppo tempo. Emblematica la didascalia che lei ha voluto mettere a corredo degli scatti fatti insieme in vacanza: “Il 2022 mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare l’isola per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma…. Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi… ho trovato pure te. E che posso dire… ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più”.

Tantissime le colleghe che si sono complimentate con lei per questa dolce novità arrivata da poco nella sua vita. Tra queste ci sono Elisa D’Ospina, che a breve diventerà mamma per la prima volta, Veronica Satti ed Elena Morali. Chi pensava che potesse esserci un riavvicinamento con Edoardo Tavassi, attualmente nella Casa del Gf Vip, che si era interessato a lei nel corso dell’esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi, non può quindi che mettersi il cuore in pace.