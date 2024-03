Mew, parla l'ex cantante di Amici: "Ho avuto problemi alimentari e psicologici"

A pochi giorni dalla partenza del serale di Amici, è tornata a parlare Mew, cantante che aveva lasciato per sua scelta il talent show diverse settimane fa senza spiegare cosa l’avesse spinta ad agire in questo modo, anche se questo aveva contribuito ad alimentare e voci più disparate. La sua mossa aveva colto di sorpresa praticamente tutti, soprattutto perché lei era considerata una delle più accreditate per la vittoria del programma, ma soprattutto perché lo stesso aveva fatto anche il fidanzato Matthew, conosciuto nella scuola.

Era stata la stessa giovane a spiegare più recentemente cosa fosse accaduto, smentendo chi addirittura aveva ipotizzato che lei fosse incinta. Lei soffriva infatti di una forte depressione, che le rendeva difficile dedicarsi alle lezioni e alla sua grande passione per la musica, per questo aveva preferito riabbracciare la sua famiglia.

Oggi la ragazza sembra essere in ripresa, come ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 16 marzo 2024: “Sto abbastanza bene, mi sento meglio – ha esordito Mew prima di raccontare quanto accaduto ad Amici -. Da quando sono uscita ho cercato di ritrovarmi un po’ e ci sto riuscendo piano piano ma non è stato un periodo facile, è stato tormentato per me e ancora adesso sono alla ricerca di me stessa. Tornare a casa mi è servito tantissimo, sentivo questo bisogno e l’ho fatto”.

In realtà, anche se in pochi ne erano a conoscenza lei ha da tempo problemi di salute mentale, di cui riesce a parlare solo oggi: “Io sono già stata male in passato e una volta entrata nella scuola le emozioni erano forti e non pensavo alle cose brutte ma quando mi sono ambientata ho iniziato a essere di nuovo triste anche se il mio percorso era bellissimo – ha raccontato – Sentivo che c’era qualcosa che non andava e capivo che stavo andando di nuovo verso qualcosa che mi sarebbe pesato parecchio. Così ho pensato che la cosa giusta fosse mettere in primo piano me”.

Alla depressione si sono aggiunti i disturbi alimentari, per questo oggi non può essere pentita per quanto fatto. Nonostante tutto, non può che essere riconoscente per quanto ha fatto per lei Maria De Filippi: “Ho avuto parecchi problemi alimentari che ho anche adesso, non avevo mai fame né voglia di mangiare, sia fisicamente che mentalmente non era la cosa giusta per me continuare. Maria è stata una mamma per me e le voglio troppo bene, è una donna incredibile, mi è sempre stata vicino quando stavo male mi chiamava, ho passato dei bei momenti con lei e sono contenta di peortarmeli per sempre nel cuore”.

L'amore di Matthew la sta però aiutando a ritrovare la serenità, anzi i due a breve andranno a vivere insieme: