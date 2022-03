Nella serata del 13 marzo sono andati in scena a Los Angeles i Critics’ Choice Awards 2022. Un appuntamento annuale, che precede la cerimonia degli Oscar, in cui vengono premiate le eccellenze cinematografiche e televisive dell’ultimo anno. Tra loro c’è anche Michael Keaton, vincitore del premio come miglior attore protagonista in una miniserie o film per la TV per la serie Dopesick – Dichiarazione di dipendenza.

Durante il suo discorso, l’attore ha fatto riferimento alla drammatica situazione in cui si trova l’Ucraina, sotto l’assedio russo dal 24 febbraio. In particolare, si è rivolto al presidente ucraino Volodomyr Zelensky che, come è noto, ha alle spalle una carriera da attore comico e sceneggiatore: