Passando da LOL – Chi ride fuori, fino allo show di Canale 5 Michelle Impossible, con intermezzi per i palcoscenici di tutta Italia. Ora la stand-up comedian Michela Giraud approda su Netflix con il suo speciale La verità, lo giuro!, registrato sul palco del Vinile a Roma.

Lo spettacolo, prodotto da Dazzle, con la sfavillante comica italiana sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 6 aprile 2022, e già si respira aria di successo. Dal palco della capitale, rigorosamente in piedi, e da sola davanti al suo pubblico, Michela Giraud si racconta, in un’unica puntata, e dice la sua verità, attraverso il punto di vista autoironico che la contraddistingue.

In questo special, dal sapore del one woman show, Giraud affronta tematiche esistenziali e personali ma che sono anche lo specchio di un’intera generazione. Racconti di vita vissuta, dell’infanzia, del rapporto con la sorella, l’adolescenza, la popolarità, e tutti gli stereotipi della vita e la sua ricetta per abbatterli.

Una carriera strepitosa quella di Michela Giraud, che con lo speciale su Netflix, aggiunge un altro tassello a un percorso ricco di successi. Ha iniziato ad esibirsi nei club di tutta Italia nel 2015 e nello stesso anno è approdata in tv con Colorado. Nel 2017 ha fatto parte del cast del late night show satirico CCN – Comedy Central News condotto da Saverio Raimondo, mentre nel 2018 si è unita al cast di La TV delle ragazze – Gli Stati Generali.

Nel 2019 è stata il volto della campagna che ha lanciato in Italia la nuova stagione della serie di Prime Video La fantastica signora Maisel, con alcuni suoi stand up dal titolo The Marvelous Mrs Giraud. Nell’aprile 2021 è una delle protagoniste femminili dello show di Amazon Prime Italia LOL – Chi ride è fuori e da giugno 2021 è la protagonista di Maschile Singolare, film diretto da Andrea Pilati e Alessandro Guida, mentre a luglio 2021 vince il Premio Ischia Carlo Vanzina 2021.