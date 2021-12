Il 12 dicembre 2021 è andata in onda la penultima puntata di All Together Now. Oltre al notevole talento degli otto concorrenti in gara e alla frizzante simpatia di tutti i membri del muro e dei giudici, a lasciare senza fiato sono stati i look di Anna Tatangelo e Michelle Hunziker, che sul palco dello show hanno letteralmente brillato.

Michelle Hunziker per questa semifinale ha sfoggiato un outfit coloratissimo. La conduttrice dello show ha indossato uno splendido abito lungo color fucsia, maniche lunghe, collo alto e stretto in vita, firmato Edoardo Gallorini. La gonna, che si apriva in un ampio spacco, lasciava intravedere un paio di décolleté viola in raso con fibbia bouquet e strass dello stilista ROGER VIVIER. Sulla schiena, inoltre anche una profonda scollatura. Smokey eyes per gli occhi e labbra lucide color nude.

Anna Tatangelo, tra i giudici dello show, ancora molto stilosa, si è presentata sul palco della semifinale di All Together Now con un abbinamento di colori audace e sensuale al punto giusto. La cantante ha indossato una camicia nera velata con paillettes, giocando con le trasparenze del vedo non vedo.

Niente gonna per lei ma dei pantaloni neri a vita alta, chic e con bande laterali rosse, il tutto firmato Babylon. A completare il look, un paio di décolleté rosse con il tacco a spillo da capogiro e dei gioielli del brand Golay. Come tocco finale un rossetto rosso e una coda alta che lasciava il viso in primo piano.