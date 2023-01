Michelle Hunziker ad aprile 2023 diventerà nonna per la prima volta grazie alla sua primogenita Aurora, che avrà un maschio dal compagno Goffredo Cerza, a cui è legata da cinque anni. La notizia ha certamente reso felicissima la showgirl, a cui sembra di fare un salto indietro nel tempo, a quando lei era in attesa della sua primogenita e aveva solo vent’anni.

Anzi, l’idea che il fiocco che la figlia appenderà sulla porta sia azzurro la rende ancora più contenta: “Sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato – ha detto in un’intervista al settimanale Chi -. E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia. Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due.., È qualcosa che a parole non si può descrivere”.

Alcuni follower in questi giorni hanno chiesto ad Aurora se avesse programmato questa gravidanza e anche su questo lei è stata sincera, sottolineando come a volte sia quasi normale non riuscire a pianificare ogni cosa nella propria vita. È anche per questo che l’aiuto di mamma Michelle Hunziker potrebbe rivelarsi determinante: “Aurora penso che sia anche per questo che si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo… Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto; se potete fatelo, non c’è niente di più bello. E non c’è niente di più creativo, quando fai un bambino batti anche Michelangelo”.

La conduttrice ne ha approfittato anche per fare il punto sulla sua vita privata, anche se ha preferito non sbilanciarsi sul rapporto attuale con Tomaso Trussardi, il papà delle sue due bambine più piccole (recentemente lei ha escluso l’ipotesi di un ritorno di fiamma: “Sono in un momento di grande libertà emotiva e personale. Vivo ogni giornata con gratitudine, sono molto contenta del mio lavoro, delle mie figlie, della mia vita in generale e della mia grande famiglia patchwork. Ci si lavora sempre, sono passata dalla perfezione che mi veniva richiesta all’armonia che veramente voglio” – ha concluso.