Michelle Hunziker: "Sesso da ex con Eros Ramazzotti? Ogni tanto sì"

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono lasciati ormai da anni e hanno poi avuto due figli a testa con altri partner, Tomaso Trussardi per lei e Marica Pellegrinelli per lui. Anche questi legami si sono conclusi e questo non ha fatto che alimentare le speranze di chi sognava un loro ritorno di fiamma.

Pur essendo tramontata questa ipotesi (lui ha iniziato una nuova love story con Dalila Gelsomino), l’affinità che i due hanno riscoperto nell’ultimo periodo, soprattutto ora che manca pochissimo al giorno in cui diventeranno nonni, ha contribuito a rafforzare l’idea che i sentimenti che li hanno uniti non si siano spenti del tutto.

Questa volta, però, è stata la showgirl a rafforzare questo pensiero con una frase che in pochi si sarebbero aspettati. Ospite di Felicissima Sera, il programma condotto da Pio e Amedeo in onda su Canale 5, la conduttrice non ha esitato a rispondere a una loro domanda decisamente irriverente: “Tu ed Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?“. Il riferimento, nemmeno troppo velato era a eventuali momenti di intimità avuti dopo la loro separazione.

Ed è arrivata l’ammissione da parte di Michelle Hunziker: “Ogni tanto sì, per educazione…”, ha detto, per poi scoppiare a ridere. Successivamente la futura nonna ha provato a raddrizzare il tiro: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”. Non tutti, però, sono apparsi del tutto convinti da questa ultima presa di posizione.

Ora i due ex coniugi non possono che essere contenti di avere ritrovato il feeling di un tempo, seppure non da coppia e si preparano per la loro nuova avventura: l’arrivo del primo nipotino.