Katie Holmes racconta del legame con la figlia Suri Cruise

Katie Holmes, la celebre Joey Potter di Dawson’s Creek, continua a tagliare importanti traguardi nel mondo del cinema e contemporaneamente alla realizzazione del film Rare Objects, vuole concentrarsi sul futuro della figlia sedicenne, Suri Cruise, oggi nell’apice della sua adolescenza.

La ragazza è nata dal precedente matrimonio di Katie Holmes e Tom Cruise, tuttavia, l’ex marito non ha mantenuto i rapporti con la primogenita poiché la custodia della figlia è stata affidata unicamente all’attrice.

In un’intervista riportata da Glamour US, Katie Holmes mette da parte la personalità riservata che la caratterizza, raccontando dei nuovi progetti cinematografici e della relazione instaurata negli anni con la figlia che ha sempre cercato di incoraggiare nel seguire le proprie passioni.

L’attrice, infatti, desidera rappresentare un importante punto di riferimento nel futuro della giovane Suri Cruise e dichiara di volerla coinvolgere maggiormente nei progetti cinematografici per cui lavora sebbene fin da piccola abbia cercato di proteggerla dall’interesse mediatico che la circonda.

“Ho cercato d’inculcarle le buone maniere, di far crescere in lei la scintilla della creatività realizzando progetti insieme, perché lo so che ha un animo da artista e questo parla alla ragazzina che è dentro di me e che dipingerebbe tutto il giorno”, spiega con entusiasmo.

Nel descrivere il rapporto con la ragazza, Katie Holmes dice di averla cresciuta in compagnia delle amiche più care e della sua famiglia: “Il mio obiettivo principale è che lei sappia quanto la ami”, spiega teneramente e rivela uno dei gesti quotidiani che costellano il loro rapporto: la colazione preparata appositamente dalla stessa Holmes per rendere più leggero l’inizio di ogni giornata della figlia.

Nel corso dell’intervista racconta anche della propria esperienza nei panni di produttrice, attrice e co–sceneggiatrice di Rare Objects, disponibile da oggi, 14 aprile 2023, nei cinema statunitensi.

Katie Holmes, parlando della pellicola, si sofferma su tematiche riguardanti la violenza sulle donne e gli abusi sessuali, citando una scena in cui Benita, la protagonista del film, viene aggredita: “Per me, sfortunatamente, [l’aggressione sessuale] è un segreto compreso tra le donne; quindi, non dobbiamo condividere troppo per sapere di cosa stiamo parlando”, dichiara la regista e aggiunge di essere rimasta particolarmente scossa dopo aver girato la scena.