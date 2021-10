Alvin, al secolo Alberto Bonato, è il conduttore di Mystery Land, il nuovo programma televisivo di Italia 1, in onda lunedì 11 ottobre 2021 con la seconda puntata. Insieme a lui in questa nuova avventura Aurora Ramazzotti, con la quale racconta fenomeni ed eventi legati al paranormale, alla scoperta dell’ignoto in un mondo di mostri, vampiri, fantasmi e alieni.

Classe 1977, Alvin è anche presentatore radiofonico e veejay, divenuto noto al grande pubblico televisivo soprattutto per la partecipazione a L’Isola dei Famosi come inviato al fianco di Alessia Marcuzzi. Ha debuttato come conduttore in un programma per ragazzi su Disney Channel e nel 2000 passa a Mediaset con la conduzione di Speed.

Una delle sue più grandi passioni è la musica e nel 2001 è stato al timone di una trasmissione di La7 dal titolo Fluido. Ha lavorato a Radio Italia Network, Radio Milano Uno e infine a Radio 105, dove nel 2016 presenta 105 Music & Cars. Nel 2002 è al fianco di Ilary Blasi con il tour di Top of the Pops, show che ha portato in giro per l’Italia le maggiori hit musicali, mentre dal 2009 è entrato a far parte della squadra di Verissimo come inviato di Silvia Toffanin.

Tra i suoi ultimi lavori c’è il game show Eurogames, un moderno Giochi senza Frontiere andato in onda su Canale 5 nell’autunno del 2019. Per quanto riguarda la vita privata, Alvin è felicemente sposato con Kali Wilkes, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti durante una vacanza nel 2004 e sono convolati a nozze l’8 settembre del 2007. Insieme hanno anche partecipato a D’amore e d’accordo Vip e hanno due figli: Tommee, nato nel 2009, e Ariel nata nel 2013.