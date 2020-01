Moda estate 2020: accessori di tendenza

Basta uno sguardo alle passerelle del prêt-à-porter per avere chiare le tendenze in fatto di accessori nella moda estate 2020: dai gioielli alla pelletteria, dai foulard fino agli occhiali, gli stilisti hanno stilato delle indicazioni decisamente chiare per completare in modo personale gli outfit da giorno e da sera.

Largo a orecchini a cerchio e catene, gioielli colorati e bold che arrivano diretti dagli anni Ottanta, bigiotteria vivace e coordinata con il resto del look. In più di una sfilata di moda sono riapparse addirittura le cavigliere, che credevamo abbandonate tra i trend Nineties. E poi cinture e calzettoni in primo piano, cravatte rubate dall’armadio di lui e tanto tanto colore, come si addice alla stagione calda.

Vediamo allora quali sono gli accessori di tendenza della moda estate 2020 a cui – c’è da giurarci – sarà difficilissimo resistere.

Cravatta, l’accessorio della moda estate 2020

È in versione classica, larga, o slim la cravatta che va ad accessoriare i tailleur più belli visti in passerella, da quelli con bermuda di Max Mara a quelli in shantung colorato di Dolce&Gabbana, fino al modello doppiopetto di Missoni.

Moda Estate 2020: i maxi occhiali

Versione oversize per gli occhiali più cool dell’estate. I nostri preferiti? I colorati dal raglio maschile di Michael Kors, quelli con maxi-catena di Gucci e la mascherina super chic di Fendi.

Accessori dell’estate 2020: le collane colorate

Focus sul décolleté con le bellissime e coloratissime collane che hanno invaso le passerelle di Milano e di Parigi. Un’opera d’arte di fili e libellule, ton sur ton con il resto dell’outfit quella di Giorgio Armani; catena verde oro, in parure con gli orecchini, da Dolce&Gabbana; discreta e in Classic Blue il collare in plexiglass di Salvatore Ferragamo.

Cinture, che passione!

Non passa l’ossessione per le cinte, strette, preziose, in primo piano. Si portano con le gonne, per regalare un tocco effortless chic al look, come da Dior, ton sur ton sul capospalla come da Fendi, o in versione ladylike, con minibag attaccata, come da Versace.

Accessori 2020: calzini in primo piano

Arrivano a metà polpaccio e sono in bella vista i calzini nella bella stagione. Un trend difficile da replicare una volta tra le strade? Staremo a vedere. Per ora, lo abbiamo visto proposto da diversi stilisti, come Fendi, con i sandali, in versione gambaletto velato da Dolce&Gabbana, o in declinazione maschile, a coste e fino al ginocchio, da Max Mara.