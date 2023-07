Natalia Paragoni, primi giorni da mamma: "Non pensavo sarebbe stato così difficile"

Diventare mamma per la prima volta permette certamente di vivere grandi emozioni, ma allo stesso tempo può portare a pensare di non essere in grado di gestire ogni aspetto. Ed è proprio quello che sta accadendo a Natalia Paragoni, che il 20 luglio 2023 ha dato alla luce Ginevra, frutto dell’amore con Andrea Zelletta, conosciuto nel corso della loro comune esperienza a Uomini e donne.

Una volta tornata a casa dall’ospedale dopo il parto, l’influencer non ha così avuto timore di chiedere aiuto alla mamma, che dall’alto della sua esperienza può darle tutti i consigli utili in questi casi, oltre ad aiutarla quando la stanchezza si fa sentire. Del resto, è più che normale che una neonata possa dormire poco, ma può essere complesso riuscire a gestire la stanchezza.

Come già accaduto nel corso di tutta la gravidanza, Natalia Paragoni ha voluto confidarsi con i suoi follower, nella speranza di poter ricevere un incoraggiamento che può essere provvidenziale in questi casi. “Scusate ma mi sto godendo questo mio/nostro momento. Non pensavo fosse tutto così difficile ma, anche, così strano e bello – ha detto in una delle sue Instagram Stories, in cui la si vede con lo sguardo stanco, ma allo stesso tempo tenero grazie alla presenza al suo fianco della bimba, che spinge delicatamente i suoi piedini verso di lei.

“Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? Sono un po’ assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai” – aveva detto solo pochi giorni fa, manifestando una sensazione che vivono tante neomamme come lei.

Anche prima di partorire l’ex corteggiatrice aveva manifestato le sue paure, soprattutto perché temeva di mettere al mondo una figlia in un mondo dove sono tante le difficoltà a cui pensare, ma grazie al sostegno del compagno e della sua famiglia di origine sta pian piano capendo quanto sia speciale il periodo che sta vivendo.