Nathaly Caldonazzo ricorda al Grande Fratello Vip 6 l’amore che l’ha legata a Massimo Troisi e quei due anni trascorsi assieme, gli ultimi di vita dell’attore. Chiamata da Alfonso Signorini nella Mistery, l’attrice ha raccontato la sua storia con il protagonista de Il Postino.

Massimo Troisi è stato il secondo amore di Nathaly Caldonazzo: il primo è stato Luca, come ha detto lei, con cui è stata fidanzata per 7 anni. La showgirl è Troisi, morto nel 1994 in seguito a problemi cardiaci, si erano conosciuti 28 anni fa in un locale della Capitale:

“Fu in un ristorante romano, notai che mi guardava sempre e chiesi alla mia amica cosa volesse, ricordo che andavo anche a vedere i suoi film, non lo capivo e non mi piacesse molto per quell’accento. Insomma non ero stata folgorata da lui. Quando uscì dal ristorante lo salutai e lui mi cercò per molto tempo, riuscì a trovarmi quando il suo migliore amico si mise con la parrucchiera di mia sorella. Siamo stati gli ultimi due anni della sua vita insieme. Il primo è stato meraviglioso: viaggiando, lui non aveva mai viaggiato molto. Poi durante l’ultimo viaggio in Costa Rica lui dimenticò per un po’ le sue medicine e questo ci costrinse a partire subito per gli Stati Uniti”.

Da qui, il racconto di Nathaly Caldonazzo passa al dramma della salute di Massimo Troisi e di come lei avesse scoperto dei suoi problemi cardiaci:

“Quando gli stavi vicino sentivi questo ticchettio metallico e lui mi spiegò che fosse il suo cuore. Si era fermato durante una partita di calcio a San Giorgio a Cremano e tutto il paese aveva pagato per lui il viaggio per l’operazione a Houston. Mi disse che dovevamo andare a Los Angeles per parlare con il regista del Postino e poi a fare un controllo a Houston. Nelle prime due settimane pareva essersi ripreso, mentre dopo il controllo il medico fece emergere una realtà durissima, dicendogli che aveva il cuore di un sessantenne e doveva operarsi subito, o lì o in Italia”.

La decisione di Troisi fu immediata: e scelse di farlo lì, ma l’operazione non andò bene e la coppia rimase oltre un mese in ospedale: “L’intervento non era andato bene, i medici mi dicevano avesse bisogno di un trapianto – ha aggiunto la showgirl – ma io provavo a rassicurarlo, dicendogli che saremmo tornati presto, ma non riuscivamo mai a prendere questo aereo”. Il rientro in Patria non fu semplice e in viaggio Troisi aveva anche le bombole di ossigeno, ma volle comunque girare Il Postino: “Lui ha voluto ostinatamente fare questo film con il suo cuore. Un film che, in un certo senso, lo ha ucciso”.

Massimo Troisi morì poco prima dell’estate del 1994 e Nathaly ha svelato uno dei suoi ultimi ricordi insieme all’attore: