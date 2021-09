Nicola Pisu, unico figlio di Antonello Pisu e Patrizia Mirigliani, imprenditrice e figlia del patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, è uno dei ventidue concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone del programma sempre lui, Alfonso Signorini, supportato da due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, alla loro prima esperienza in queste vesti. Il reality è partito con la prima puntata su Canale 5 il 13 settembre 2021 e i partecipanti stanno già iniziando a mettersi a loro agio.

Pisu, classe 1989, ha avuto un passato difficile e turbolento come ha raccontato lui stesso nella casa e sua madre in passato in un’intervista nella trasmissione Verissimo. Nella seconda puntata del Grande Fratello ha raccontato di essere stato bullizzato durante i cinque anni del liceo. Nicola non ha mai detto in famiglia quello che gli capitava a scuola e ha ribadito l’importanza di parlarne perché, come ha confessato aiutato anche da Signorini, “da una sofferenza possono nascere poi cose peggiori”.

Proprio i problemi di bullismo, vissuti nel silenzio, lo hanno spinto nel mondo della tossicodipendenza per dieci anni. È stata la madre Patrizia ad aiutarlo a uscire dal vortice della droga, trovando il coraggio di denunciare il proprio figlio alle autorità. E anche se questo inizialmente ha aggiunto sofferenza alla vita di Nicola, ora lui le è grato di quel gesto che gli ha donato di nuovo una vita serena e felice da cui ripartire.

Pisu che ha studiato marketing all’università Lumsa di Roma, nel 2011 ha lavorato al docufilm sul nonno, Enzo Mirigliani. Nella casa del GF si è aperto molto con un altro concorrente, Gianmaria Antinolfi, e ha spiegato il dramma della sua dipendenza dalle droghe che lo ha portato perfino a pensare di volersi togliere la vita: