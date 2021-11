Arriva il weekend e con lui tante nuove uscite musicali, sia italiane che internazionali. Sono molti gli album (attesissimi) finalmente disponibili, come quello di Vasco Rossi, Siamo Qui, – 43 anni di successi raccolti in un disco che arriva dopo sette anni dall’ultima produzione discografica – o i singoli rilasciati dagli artisti, come Bite me, di Avril Lavigne, pubblicata con l’etichetta di Travis Barker. Ecco le uscite più attese del fine settimana.

Disco: Guest List Edition (BMG), è il nuovo album di Kylie Minogue. Si tratta di una riedizione di Disco, lavoro pubblicato nel 2020, con remix e collaborazioni inedite, tra cui anche quella con la mitica Gloria Gaynor.

Il ritorno di Vasco Rossi, invece, è sancito dall’album Siamo Qui: Dieci canzoni, tra cui anche La pioggia alla domenica, Tu ce l’hai con me e Una canzone d’amore buttata via, struggente ballad che chiude l’attesissimo disco di Blasco, arrivato dopo ben sette anni dall’ultima produzione.

Anticipato dai successi Skate e Leave The Door Open, l’ultimo album di Bruno Mars, in collaborazione con Anderson.Paak, si chiama An evening with Silk Sonic. Nove tracce accompagnate dal sound di Bootsy Collins, leggenda e voce iconica del funk.

Le Little mix, invece, festeggiano i dieci anni di carriera con il nuovo album Between Us. Il disco contiene le più grandi hit della band, tra cui Shout Out To My Ex, Sweet Melody e Secret Love Song, nonché alcune canzoni inedite come Love (Sweet Love) e No.

Dave Gahan, frontman dei Depeche Mode, ha rilasciato Imposter, una raccolta di cover di Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey e molti altri, nato anche da una collaborazione con i Soulsavers.

Si intitola Buona fortuna – Parte prima il nuovo album dei Modà, che arriva dopo due anni dall’ultimo disco in studio Testa o croce. È l’inizio di un nuovo progetto più ampio della band milanese, ed è composto da sei brani, tra cui il singolo di lancio Comincia lo show.

Poi tantissimi singoli: da Perso nel buio, la nuova canzone di Madame e Sangiovanni, Guardare giù di Noemi, Fottuta canzone di Gazzelle, Be Alive di Beyoncé – colonna sonora del film con Will Smith, Una famiglia vincente – La lama di Rosalia feat. The weeknd, poi Spazio tempo di Francesco Gabbani e Bite me, di Avril Lavigne, pubblicata con l’etichetta di Travis Barker.