Tutto pronto per le nuove uscite musicali del weekend. La fine di ottobre ha portato con sé tante novità nel panorama della musica nazionale ed internazionale e dal 22 ottobre sono tanti gli album e le canzoni che sono state rilasciate. Perciò ecco una lista delle uscite più attese del fine settimana, da Alessandra Amoroso, con il suo settimo disco in studio, Tutto accade, a Christina Aguilera con la sua Pa’ Mis Muchachas.

Lana del Rey, torna con il suo ottavo album in studio, Blue Banisters. Caratterizzato da atmosfere cupe e intimiste, il tanto atteso nuovo disco dell’americana Elizabeth Woolridge Grant – questo è il vero nome dell’artista – si compone di dieci canzoni, tra cui Text Book e Wildflower Wildfire.

Anticipato settimana scorsa dal singolo Niente, arriva Solo, l’album che segna il ritorno di Ultimo, a due anni e mezzo dal clamoroso successo Colpa delle favole. Diciassette tracce che raccontano tutte le fragilità del giovane cantautore romano.

Alessandra Amoroso torna invece con Tutto Accade, settimo album di inediti pubblicato in studio dalla cantante. Una ricerca di sé che unisce il passato e il presente artistico di Alessandra, anche grazie a collaborazioni importanti, con Rocco Hunt, Davide Petrella, Cheope, Viriginio Simonelli, Antonio Iammarino e Fabio Gargiulo.

I Duran Duran, invece, lanciano Future Past, nuovo album del gruppo inglese realizzato nell’arco di tre anni e fortemente influenzato dal periodo di lockdown. Anche i Rolling Stones rilasciano il loro nuovo disco, in occasione del 40° anniversario di Tattoo You esce una nuova versione rimasterizzata dell’album che include nove brani inediti. Tra questi Living In The Heart Of Love e Troubles A’ Comin.

Elton John, invece, torna con The Lockdown Sessions, album dell’artista che raccoglie le canzoni registrate a distanza, negli ultimi 18 mesi, in collaborazione con varie voci del panorama musicale mondiale.

Molti artisti, poi, hanno rilasciato i loro nuovi singoli, come Il volo, che con Ecstasy of Gold anticipano l’uscita dell’album Il volo sing Morricone e gli Abba con Just A Notion, terzo brano tratto dal nuovo album in studio della band, Voyage, in uscita il 5 novembre. Poi ancora Michele Bravi, con Cronaca di un tempo incerto, Zucchero con Follow You Follow Me che sulle note del celebre classico dei Genesis, anticipa l’album Discover e poi il rapper The supreme, che torna con un nuovo singolo m%n (moon).

Infine, la cinque volte vincitrice dei Grammy Award, Christina Aguilera ha pubblicato una nuova canzone intitolata Pa’ Mis Muchachas, tratta dal nuovo album realizzato tutto in lingua spagnola. Federico Rossi poi, ha rilasciato Sol y Mar brano realizzato in collaborazione con Ana Mena.