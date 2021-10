Arriva il weekend e con lui tante nuove uscite discografiche. La musica italiana e internazionale è pronta a regalarci tante novità, da Ed Sheeran con il suo album ‘=’ Equals, – con la meravigliosa ballad The Joker and the Queen – fino agli ultimi singoli di Marco Mengoni, Ghali e Alicia Keys. Ecco una lista delle uscite musicali del weekend del 29 ottobre.

Partendo proprio dal nostro Paese, una degli album più attesi è Alma, di Gaia, annunciato già da fine agosto e anticipato dal singolo Nuvole di zanzare, rilasciato il primo ottobre. Ben 15 tracce con un duetto anche con Francesca Michelin.

Poi il disco del trombettista Paolo Fresu, che ha composto le musiche per Tango Macondo, opera teatrale prodotta dal Teatro Stabile di Bolzano e per l’occasione rilascia una track list con alcuni inediti e rivisitazioni di classici del tango con tre voci d’eccezione: Malika Ayane, Tosca ed Elisa.

Quarto album in studio per Ed Sheeran, invece, che con Equals è pronto a tornare sulle scene. Il disco è composto da 14 nuove tracce, tra cui il singolo di successo Bad Habits , l’inedito Visiting Hours, il nuovo singolo Shivers e l’incantevole ballad The Joker and the Queen.

E ancora i famosi autori di colonne sonore, gli Oliver Onion (Guido e Maurizio De Angelis), hanno pubblicato il nuovo album Future Memorabilia. Tante le collaborazioni come i feauturing con Tommaso Paradiso (in Orzowei a Bud Spencer in Banana Joe), Claudio Baglioni in Sandokan a Roland Kaiser in Santa Maria Memorabilia, fino a Elio e le Storie Tese in La la la la lalla.

È poi la volta dei tanti singoli: Marco Mengoni con Cambia un uomo, Ghali con Wallah – cantato a sorpresa a Milano in un secret concert in Piazza dei Mercanti. E ancora Alicia keys con Good Job, singolo dedicato a tutte le persone impegnate in prima linea nella lotta al Coronavirus, Che sarà mai, di Legno feat. Lo stato sociale, Camila Cabello con Oh na na, Loredana Berté con Bollywood singolo che anticipa il nuovo album Manifesto e Kasabian con Alygatyr.

Infine, anche il nuovo album con i brani originali dei 12 concorrenti arrivati fino alla fase dei Live di X Factor 2021, come Baltimora, Bengala Fire, Erio, Fellow, Gianmaria, Karakaz, Le Endrigo, Mutonia, Nika Paris, Vale Lp, Versailles, e i Westfalia.