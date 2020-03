Occhiali da sole 2020: modelli di tendenza

07Gli occhiali da sole 2020 offrono modelli di tendenza, che arrivano dalle sfilate di stagione, adatti a tutti i tipi di viso e ai gusti delle più attente tra le fashion addicted.

Chanel, Dior, Gucci, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo seguono i dettami che vogliono le proposte vintage, eleganti ma che non passano mai inosservate.

Tra i dettagli imperdibili quest’anno c’è la catena degli occhiali, che rende glamour e originale il look.

Vediamo, allora, i modelli di tendenza degli occhiali da sole 2020 tra cui scegliere durante la vostra prossima sessione di shopping dedicato all’eyewear.

Occhiali da sole ChanelChanel. Ispirate ai look della collezione Prêt-à-porter Primavera-Estate 2020 immaginata da Virginie Viard, le proposte eyewear di Chanel sono impreziosite dal perle e effetto matelassé. Abbiamo scelto il modello a maschera acetato in bianco con lenti color grigio. Prezzo consigliato 320 euro

Dior. Presentati nel corso della sfilata Primavera-Estate 2020, gli occhiali da sole 30Montaigne sfoggiano uno stile audace caratterizzato dalla forma quadrata oversize. La montatura in acetato nero è impreziosita con un logo funzionale in metallo dorato. Un modello distintivo per uno stile spiccatamente Dior! Prezzo consigliato 390 euro

Chloé. Gli occhiali da sole da donna da aviatore Delilah in metallo gold, hanno il logo Chloé inciso sulla parte superiore dell’asta sinistra e stampato a caldo in oro sui naselli. Non può mancare l’elemento iconico del brand sui terminali l’apertura a goccia impreziosita in metallo. Il modello è compatibile con tutti i gioielli eyewear della Maison. Prezzo consigliato 390 euro

Gucci. Dalla loro comparsa in sfilata si sono candidati a diventare un must di stagione, gli occhiali da sole oversize con la vistosa montatura ottagonale in acetato avorio, che riflette l’ispirazione vintage della collezione. Richiamo alla tradizione della Maison, il logo GG in metallo color oro decora le aste. Si indossano, ça va sans dire, con la maxi catena in resina per occhiali (venduta separatamente). Prezzo 370 euro

Ray-Ban. Tra le novità in casa Ray-Ban, la montatura raffinata che rinnova il look iconico del Wayfarer con un tutto tondo decisamente moderno. Grazie alla struttura in acetato sottile e alle aste skinny, il Wayfarer II Classic emana un’aura sofisticata e cool, esalta al massimo dalle lenti marroni e verdi, o anche con le incredibili Evolve sfumate. Ben 10 i colori disponibili, che possono anche essere personalizzati. Prezzo consigliato 145 euro

Moscot. Uno occhiale a “occhi di gatto” dal look anni Cinquanta ultra chic, The SHEITLE SUN è un modello che non passa inosservato. Realizzato con rivetti a colonna coordinati, è un evergreen perfetto da abbinare a tutti i look. Prezzo consigliato 269 euro circa

Stella McCartney. Allure 80’, come vogliono le tendenze inarrestabili dell’anno, per questi occhiali quadrati neri lucidi con lenti grigio fumo. Il materiale è bio-acetato, in ottemperanza alla visione green della stilista. Prezzo consigliato 190 euro