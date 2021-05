Occhiali da sole: i modelli di tendenza della primavera estate 2021

Gli occhiali da sole sono l’accessorio indispensabile per proteggere gli occhi e personalizzare qualsiasi outfit. I trend della primavera estate 2021 suggeriscono di indossare modelli dal design eccentrico ma rigoroso che si unisce alla leggerezza dei materiali come il titanio. Accanto agli occhiali da sole total black fanno tendenza quelli realizzati in acetato declinati nei delicati colori pastello. Mentre si assiste a un ritorno dell’animalier e del tartarugato che insieme al bianco e al beige ricordano i toni naturali della terra.

Le forme degli occhiali da sole 2021 traggono ispirazione dal passato. Con le misure over degli anni ’70, che si adattano a montature leggere e flat e con le shape ovali e squadrate anni ’90 a cui vengono aggiunti dettagli giocosi come catene e charm.

Non solo geometrici e rigorosi. Gli occhiali da sole della primavera estate avranno anche linee morbide e pratiche declinate sulle versioni a goccia, a farfalla e dal taglio cat-eye o dalle forme oversize che ricordano i maxi occhiali vintage indossati dalle dive.

Ecco i modelli di tendenza da indossare durante la bella e soleggiata stagione.

Occhiali da sole 2021: il modello a visiera

Presi in prestito dal mondo degli scii, gli occhiali da sole a visiera Giorgio Armani sono il risultato della fusione tra un classico modello di sunglasses e una visiera di protezione. Un accessorio oversize dalle lenti lunghe e larghe che talvolta arrivano a coprire anche le gote. Spesso presentano forme futuristiche con lenti squadrate e geometriche dai colori a contrasto con la montatura e si adattano ai look sportivi o casual chic.

Occhiali da sole colorati e trasparenti

Li abbiamo visti sfilare in passerella nelle collezioni dei più famosi stilisti al mondo e sono tra i modelli di sunglasses must have dell’estate 2021. Gli occhiali da sole trasparenti giocano con colori pastello brillanti che vengono declinati sulle lenti per uno stile full colour. Questo particolare modello di occhiali da sole ha la particolarità di proteggere gli occhi senza coprirli dietro lenti eccessivamente scure che invece appaiono con un effetto see-through (ovvero vedere attraverso). Miu Miu propone un modello total pink dalla forma squadrata e arricchito da strass applicati sul bordo della montatura, confermandosi una versione chic e glamour.

I modelli geometrici

Quelli proposti in passerella da Valentino sembrano essere indossati al contrario mentre i sunglasses di Prada ricordano la forma di un diamante. Gli occhiali da sole 2021 assumono le forme geometriche di esagoni, triangoli e cerchi e sono completati da lenti dalle sfumature delicate in color block con le montature. Il risultato? Una versione di sunglasses che attira l’attenzione giocando a guardare nel futuro con shape ironiche che personalizzando qualsiasi outfit.

Occhiali da sole: i modelli vintage

Gli occhiali vintage fanno tendenza e si ispirano al passato per donare un look classico e impeccabile. Le montature diventano spesse e opache con shape allungate e tagli da occhi di gatto che mostrano un’allure lussuosa ed elegante come quella delle dive anni ’50.

Direttamente dagli anni ’70 tornano le montature effetto tartarugato molto in voga nell’ambiente borghese dell’epoca. Adesso, possono essere indossate nelle versioni rivisitate con forma a farfalla o squadrata per creare outfit ultra femminili.

Occhiali da sole 2021: gli aviator

Classici e senza tempo, gli aviator sono gli occhiali da sole così definiti in quanto negli anni Trenta venivano indossati dalla Air Force americana. Diventati celebri grazie a Tom Cruise, che li indossò nel film Top Gun, e Brad Pitt, che li portati in Fight Club, ancora oggi non perdono quel fascino irresistibile.

Caratteristiche: montatura slim in metallo, lenti grandi e arrotondate a forma di goccia e ponte doppio ben visibile per reggersi dritto sul naso. I modelli di occhiali da sole a goccia prendono spunto dal cinema rimanendo fedeli al passato anche se presentano alcuni elementi innovatici. Al classico oro delle montature si affiancano anche versioni in metallo, mentre le lenti non assumono soltanto il colore del verde bottiglia o del rosa antico ma anche quello del blu, del menta e rosa shocking.