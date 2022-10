Olivia Wilde non è più solo un’attrice, ma sta dimostrando di essere un’artista a 360 gradi, orgogliosa del suo secondo lavoro da regista, il film Don’t Worry Darling. Elle, una delle testate più importanti, ha così deciso di celebrarla inserendola in copertina puntando su un look che dimostra quanto sia diventata sicura di sé. Qui, infatti, compare con un top che lascia scoperto un seno, anche se la rivista ha deciso di uno dei suoi capezzoli con un cuore.

Realizzare la pellicola non è stato comunque semplice per lei, soprattutto per le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi in merito a presunti litigi nati tra lei e Florence Puigh, ma lei ha cercato di ridimensionare tutto. “Essere stata una figura nota per un po’… mi rende ben equipaggiata a fronteggiare queste cose – ha detto alla rivista -. “Ma significa anche che sei sotto un diverso tipo di microscopio. Mi ha portato a prestare attenzione ai media e a come mettono le donne l’una contro l’altra“.

Olivia Wilde ha deciso così di unirsi all’attrice e dire apertamente cosa è accaduto sul set: “È scioccante vedere così tante falsità sul proprio conto scambiate per fatti. Florence ha commentato in modo molto saggio che non abbiamo firmato per un reality show. E mi piace che l’abbia detto in questo modo, perché è come se il pubblico pensasse che se fai qualcosa che vendi al pubblico, in qualche modo hai accettato che la tua vita venga fatta a pezzi da un branco di lupi. No, questo non fa parte del lavoro. Non lo è mai stato”.

Wilde ha inoltre avuto modo di soffermarsi anche sul rapporto con i suoi figli, Otis Sudeikis (8 anni) e Daisy Sudeikis (6) avuti con l’ex Jason Sudeikis. In passato lei è spesso finita nell’occhio del ciclone, arrivando addirittura a essere criticata per la scarsa attenzione che avrebbe per loro. Proprio per questo la 37enne ha voluto spegnere le voci: “Se vengo fotografata senza i miei figli, la gente pensa che li abbia abbandonati… L’impressione è che io abbia abbandonato il mio ruolo di madre. Sapete perché non mi vedete con i miei figli? Perché non mi faccio fotografare e mi impegno per proteggerli dal vostro sguardo” – ha concluso.