A Ostuni l'albero di Natale è fatto all'uncinetto, all'insegna della solidarietà

L’atmosfera natalizia inizia ormai a farsi sentire, e le città si stanno vestendo di luci e decorazioni. Come Ostuni, cittadina in provincia di Brindisi, dove la piazza principale è stata abbellita con un albero di Natale da record: 12 metri di altezza e 4000 piastrelle realizzate all’uncinetto per un albero che fa della solidarietà il suo punto di forza.

L’idea è nata, infatti, grazie all’Associazione Radici del Sud in collaborazione con il centro per anziani Il Filo di Arianna, con il patrocinio del Comune di Ostuni. Le piastrelle sono state realizzate interamente a mano da circa 50 donne del centro e da centinaia di volontari sparsi per tutta la Puglia. Il tutto in tempi record: la realizzazione è iniziata nel mese di ottobre 2021 e la sera del 5 dicembre l’albero è stato inaugurato.

“L’idea è nata per caso, mentre guardavo una signora che cuciva all’uncinetto le calze per il nipote. Il pensiero è andato subito agli ormai famosi alberi di Natale fatti con questa tecnica e all’ambizione di realizzare l’albero più alto d’Italia. Noi abbiamo iniziato a ottobre a lavorarci su con grande impegno, dati i tempi ristretti, ma la cosa più esaltante di questi mesi è stata la solidarietà che ci hanno dimostrato tantissime associazioni e singoli cittadini pugliesi, che si sono offerti nella creazione delle piastrelle all’uncinetto. Da ogni parte della Puglia sono arrivate piastrelle colorate per il nostro albero e alla fine ne avevamo così tante che ci è stato possibile decorare l’intera Piazza”.

Vi raccomandiamo... Tutte le decorazioni della famiglia Biden per il primo Natale alla Casa Bianca

Sono le parole di Michele Conenna, volto del meteo di TeleNorba e direttore artistico dell’associazione Le Radici del Sud, che ha raccontato il progetto a Ostuni News. L’albero di Natale all’uncinetto, che ha un diametro di ben 3,5 metri, è stato illuminato grazie ad un sistema di luci sia interne che esterne, per esaltarne al meglio la bellezza e la maestosità. Nella serata del 5 dicembre, in occasione dell’accensione ufficiale, si è tenuta una piccola festa, che ha riunito tutto il paese. L’albero “ci ricorda anche che gli anziani non devono essere lasciati soli, né a Natale né mai. Sono il nostro tesoro“.