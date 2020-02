Pamela Anderson lasciata con un sms dal nuovo marito, dopo 12 giorni

È stato davvero un matrimonio lampo quello tra Pamela Anderson e il produttore Jon Peters: 12 giorni in tutto e un finale mestissimo. Il neomarito 74enne ha infatti lasciato l’attrice non di persona, ma con un sms laconico, spiegando poi così le sue motivazioni: “Ho lasciato tutto per Pam. Aveva 200mila dollari di debiti e li ho pagati io“.

Una confessione molto amara che lascia spazio ad accuse infamanti: “Le ho rifatto anche il guardaroba e questo è il ringraziamento. Non c’è peggior sciocco che un vecchio sciocco“. Finita anche l’amicizia tra i due, che si conoscevano da quasi 35 anni e che avevano avuto vari flirt tra una relazione e l’altra.

Ma secondo Peters, accusato di temere che il matrimonio fosse solo una mossa pubblicitaria, l’idea delle nozze sarebbe stata della Anderson, che così avrebbe voluto evitare la bancarotta che stava per affrontare. Così il produttore di A Star is Born ha spiegato la dinamica delle nozze: “I nutile dire che quando mi ha scritto che voleva sposarmi era un po’ un sogno diventato realtà, anche se ero fidanzato con un’altra donna che si stava per trasferire da me “,

A motivare il distacco anche il coinvolgimento nella gestione di Jazmin, controverso sito di incontri molto vicino al porno soft. Questo infatti il testo dell’sms con cui il marito ha lasciato l’attrice 53enne: “ Gli ultimi 9 giorni sono stati una bellissima festa dell’amore, ma un matrimonio con avvocati, debiti e Jasmin mi ha spaventato e mi ha fatto capire che a 74 anni ho bisogno di una vita semplice e tranquilla, non di una relazione amorosa internazionale “.

Tuttavia l’uomo non vuole abbandonare la consorte, e ha promesso di aiutarla a mantenersi, coinvolgendola anche nel suo nuovo film Private dancer, nonostante gli avvocati della Anderson avessero già iniziato a passare al vaglio le proprietà del marito, che vorrebbe lasciare tutto ai figli. Dal canto suo l’attrice ha dichiarato che tutte le affermazioni uscite sui giornali sono ridicole e fase e che non vuole tornare sull’argomento, augurando ogni bene a Peters.