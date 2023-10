Si avvicina il secondo compleanno del piccolo Enea, il figlio di Paola Turani, nato l’8 ottobre 2021. Per questa occasione, la modella si è lasciata andare a una lunga dedica su Instagram, corredata da una carrellata di dolci foto dei due insieme.

“Tra pochi giorni il mio ‘piccolo’ compirà due anni e riguardando i momenti di queste ultime settimane penso a quanto il nostro legame sia cresciuto nel tempo, sia cresciuto con lui, con noi. A tutte quelle volte che non mi sono sentita abbastanza pronta o abbastanza brava, quando dopo l’ennesimo risveglio notturno pensavo che non ce l’avrei più fatta a risvegliarmi di nuovo, a quel periodo magico che è lo svezzamento, alla complicata gestione dei ‘capricci’ (chiamiamoli così) o tutte le volte che le mie fragilità hanno preso il sopravvento credendo non fossi abbastanza forte, che non fosse normale… e invece lo era, eccome se lo era!”, ha esordito la modella nel post.

Enea mi ha letteralmente cambiato la vita, ha cambiato le mie priorità, il mio grado di pazienza, il mio modo di pensare e organizzare il tempo, mi ha proiettata in una dimensione del tutto nuova e in questo viaggio incredibile. Io che pensavo non avrei mai provato questo tipo di amore…

“Eppure ti ho sognato, ti ho aspettato a lungo e poi ecco finalmente la grande fortuna di stringerti tra le mie braccia provando l’amore più vero e sincero che ci possa essere, l’amore eterno. La tua mamma” conclude Paola Turani, con un cuore.

Tantissimi i commenti dei follower, inteneriti: “Che belli questi tuoi pensieri, sono tanto pieni di vita e d’amore. Siete così complici e bellissimi”, “Parole più giuste non potevi scrivere, buona continuazione di scoperte!”, scrivono i follower. “C’è chi dopo aver visto e letto questo post ha i ‘lucciconi’ e chi mente!”, scrive l’Estetista Cinica, ovvero l’imprenditrice Cristina Fogazzi.

Il piccolo Enea è nato dall’amore della modella per l’imprenditore Riccardo Serpellini dopo due anni dal loro matrimonio. I due si erano sposati nel 2019 a Lonato, sul lago di Garda, coronando otto anni di relazione.