Enea Francesco, il figlio di Paola Turani ha spento la sua prima candelina l’8 ottobre 2022, momento che l’influencer ha deciso di festeggiare con un evento a tema Topolino organizzato nel giardino di casa. L’influencer e il marito Riccardo Serpellini, sognavano da tempo di diventare genitori, ma non ci erano mai riusciti ed è per questo che la notizia della gravidanza era stata accolta sin da subito con grande gioia.

La modella bergamasca, come da tradizione, ha curato ogni dettaglio e non ha mancato di scattare foto ricordo, che son o state poi pubblicate sul suo profilo Instagram.

Il primo compleanno del suo bambino è stato così l’occasione per Paola Turani per fargli una dedica, come ha già fatto in passato, in cui esprime tutto il suo amore per il primogenito: “Sai, a volte penso a quanto incredibile sia stato il tuo arrivo… a quanto si possa immaginare o desiderare un momento, senza però avere la certezza di poterlo vivere. Mi piace quindi credere che forse doveva andare così, che dovevamo solo aspettarti un po’ di più, perché tu Enea sei arrivato inaspettatamente così potente dopo anni di interrogativi, di speranze e pianti per sorprenderci e stravolgerci la vita”.

La 35enne si è poi soffermata su come l’arrivo di Enea abbia stravolto in positivo la sua vita e quella del marito: “1 anno fa abbiamo stretto tra le braccia il nostro piccolo grande miracolo, 1 anno fa questo biondino dagli occhi blu ci ha fatti innamorare al primo sguardo regalandoci la gioia più grande che potessimo provare: diventare genitori. Ci ha regalato un anno di scoperte, emozioni, sorrisi, avventure, momenti che rimarranno per sempre unici. Ci siamo emozionati alla tua nascita, davanti al tuo dolce sorrisone o ai tuoi primi passi, divertiti nel vederti assaggiare le prime pappe, abbiamo riso ogni volta che hai cercato di toglierti i calzini, meravigliati ad ogni tua scoperta, ammirato i tuoi broncetti e commossi nel vederti fare amicizia con Gnomo e Nadine. Che tu possa essere sempre così dolce, curioso e felice, vederti crescere è il regalo più bello”.

Tanti i follower che si sono uniti agli auguri, tra cui ce n’è stato uno che guarda già al futuro: “Enea è un po’ come un nipotino acquisito, lo abbiamo visto nascere, crescere, dormire e non dormire, sorridere, imbronciassi, piangere, ridere, soffrire per i suoi dentini, avere la sua prima influenza e muovere barcollante i suoi primi passi. Questo bimbo è dolcezza, gioia, bronci tenerissimi e sorrisi che sciolgono il cuore. Buon primo compleanno Enea Francesco continua a muovere i tuoi passi in questo mondo la tua mamma e il tuo papà ti staranno sempre accanto! Ad altre 17 feste di compleanno così (almeno). Siete meravigliosi”.