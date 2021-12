Le dolci parole e le foto di Paola Turani con il piccolo Enea Francesco

È dolcissima Paola Turani con il suo piccolo Enea Francesco, nato l’8 ottobre del 2021. Un bambino che la modella e influencer sognava di avere dal 2013 insieme a suo marito Riccardo Serpellini, con cui condivide la vita e una storia d’amore bellissima da dieci anni. Più volte Turani ha raccontato le difficoltà che ha incontrato durante la sua ricerca di una gravidanza e come è nel suo stile, si è sempre aperta con i suoi follower in modo molto sincero e intimo.

Ora è bello vederla felice e appagata insieme al suo cucciolo che non riesce a smettere di fotografare, come ammette lei stessa in molti degli scatti condivisi su Instagram. Una delle ultime foto mostra le gioie e i dolori della maternità, come le notti in bianco che tutte le mamme conoscono bene. L’influencer si mostra a letto mentre stringe a sé il piccolo Enea e nella didascalia scrive: “Questi risvegli pieni d’amore (e di notti insonni) possiamo fermare il tempo?”.

Per il complimese del figlio poi, Paola Turani, ha pubblicato un video in post, dove ha racchiuso tutti gli attimi più belli dell’ultimo anno: dal momento in cui, in lacrime, ha scoperto di essere incinta, ai cambiamenti del suo corpo, le prime ecografie, il pancione che cresceva. Attimi per lei, come per ogni madre, indimenticabili. “2 mesi abbracciati a te e un anno intero che ci regali emozioni, come passa veloce il tempo! ENEA TI AMIAMO!”, ha commentato la modella nel video commovente, facendo capire che la sua felicità è arrivata prima della nascita, ed è frutto di un percorso lungo.